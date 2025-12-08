Неочакван "клиент": Тюлен нахлу в бар и шокира персонала (ВИДЕО)

Никой не очаква неделната вечер в спокоен бар за крафт бира да бъде особено вълнуваща, освен ако през вратата не влезе бебе тюлен. Именно това необичайно събитие разиграло се в Ричмънд, на Южния остров на Нова Зеландия, оставило персонала и клиентите в пълно недоумение. Свикнала да вижда домашни любимци в бара, съсобственичката Бела Евънс първоначално решила, че новият "клиент" е куче, докато не се вгледала по-внимателно. "Всички бяха в шок“, разказва Евънс. "О, Боже мой. Какво да правим? Какво става?", цитират я от "The Guardian".

Оказало се, че животинчето е просто изгубено и любопитно. Учените дори имат име за подобни ситуации - "сезон на глупостите", периодът в годината, когато млади тюлени и морски лъвове често се появяват на странни места: домове, голф игрища, натоварени пътища и, очевидно, барове.

A baby seal made its way into a bar in New Zealand, apparently lost, curious, and well below the country's legal drinking age. https://t.co/9eMcwGaJYe — NBC News (@NBCNews) December 4, 2025

Още: Рибари спасиха бебе тюлен край турския курорт Мармарис (ВИДЕО)

Първият опит за "евакуация" бил комичен. Един от клиентите грабнал пуловер и се опитал да отпрати животинчето през задната врата. Тюленчето обаче ловко се измъкнало, втурнало се към банята и се скрило под съдомиялната машина, която била бързо изключена от захранването.

Тогава друг клиент донесъл от дома си клетка за куче, а Евънс измислила нестандартен план: да примами тюлена с любимата му миризма — сьомга. "Отидох при годеника си и казах: ‘Вземи сьомгата! Вземи сьомгата!", разказва тя.

Скоро пристигнали и служителите от Департамента по опазване на природата. Оказало се, че това е четвъртото им обаждане за деня — вече били тръгнали по следите на малкия скитник из новоизграждащ се квартал.

От ведомството потвърдили, че са получили множество сигнали за тюлена преди той да се появи в бара. Персоналът се справил чудесно, като го задържал на безопасно място до пристигането на екипа, каза говорителката Хелън Отли.

Още: Тюлен се спасява на борда на лодка след преследване от косатки (ВИДЕО)

Тюленът бил пуснат на свобода на близкия остров Рабит Айлънд, който се смята за безопасно място заради забраната за кучета там, каза Отли. Не е необичайно любопитни млади тюлени да се появяват на неочаквани места по това време на годината, добави тя, тъй като следват реки и потоци на разстояние до 15 км навътре в сушата.

"Могат да се озоват на необичайни места, като този бар, но това е нормално изследователско поведение", каза Отли.

Природозащитните усилия в Нова Зеландия през последните години са довели до увеличаване на популациите на тюлени и морски лъвове и до по-чести срещи между тях и хората.

Евънс, която управлява бара със своя партньор от няколко месеца, признава, че това е първият посетител, когото се е наложило да изгони. Въпреки това тя казва, че персоналът, който кръстил тюлена Фърн, би го посрещнал отново с радост.

Под заплаха: Ще изчезнат ли половината видове птици и арктическите тюлени