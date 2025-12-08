Путин разсмива: Хем няма раждаемост, хем идват по 3 деца. Хем икономиката е добре, хем догодина да се гони средното ниво в света

"За съжаление, негативната тенденция се запазва: раждаемостта продължава да намалява". "Към 1 ноември тази година 18 региона на Руската федерация са постигнали или надхвърлили целевите си нива (за раждаемост), а 11 региона са постигнали тази цел за раждане на трето и следващи деца". Това не са изказвания на различни хора - това са думи на руския диктатор Владимир Путин, които много ясно показват делюзията, наречена "русский мир". Думите бяха изречени на заседание на Съвета по национални проекти и стратегическо развитие на Руската федерация.

Видимото противоречие в посочените изказвания изобщо не е единствено. Още по темата "демография" в Русия Путин каза следните противоречащи си неща:

"Мерките, които вече са предприети в областта на демографското развитие, очевидно са недостатъчни. (...) Моля правителството да подготви цялостни решения за обръщане на негативната демографска тенденция. Това е първата системна задача, пред която са изправени правителството и регионите за 2026 г. по отношение на изпълнението на национални проекти и държавната политика като цяло.

"Същевременно бих искал да посоча един любопитен факт: социологическият показател за оценка на готовността за раждане на деца се е подобрил в цялата страна. Най-значителни подобрения са наблюдавани в Херсонската и Запорожката област, както и в републиките Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария".

Икономиката, глупако

Но не са само раждаемостта и демографията. И ситуацията с икономиката е крайно интересна предвид казаното от Путин:

"Тази година темпът на икономически растеж на Русия премина очакваното забавяне. Наред с намаляването на инфлацията, ръстът на БВП също намаля. До края на годината той ще бъде около 1%, но инфлацията също ще бъде около или дори под 6%. Като цяло целта се постига".

"Както се договорихме, правителството е подготвило план за структурни промени в икономиката. Той предвижда създаването на модерни, добре платени работни места във високотехнологични индустрии, производство с висока добавена стойност и увеличено потребление на местни стоки. Планът е валиден до 2030 г. Моля изпълнението му да започне незабавно, за да можем до края на следващата година да формулираме платформа за постигане на темпове на растеж на вътрешната икономика, които са поне равни на световните темпове. Това е втората системна цел за правителството и регионалните екипи за 2026 г."

Или с други думи - хем като цяло целта се постига, хем трябва изпълнение на план, за да се направи тепърва платформа за постигане на растеж поне равен на световния?!

Путин обаче не пропуска да напомни как ДДС от догодина е нагоре и че "трябва да гарантираме, че нищо не преминава в нелегалност, че всичко работи законно и съответните приходи постъпват в бюджета"

Друго съждение на руския диктатор: "Трябва да съсредоточим външноикономическите си отношения върху увеличаване на износа на сложни продукти. По отношение на вноса е важно да се измести акцентът към високотехнологични продукти, които в момента нямат руски еквиваленти, или така наречените прости стоки, които изискват високо ниво на нискоквалифициран труд. Ние, от друга страна, трябва да разширим и стимулираме по-квалифицираната заетост в Русия. (...) Повтарям: от основно значение е местните иновации, включително технологии за изкуствен интелект, автономни системи и цифрови платформи, да се прилагат широко във всички сфери на живота: в икономическия и социалния сектор, както и в публичната администрация. Внедряването на тези възможности трябва да бъде рационализирано и за това трябва да се създадат допълнителни ефективни стимули. Това е шестата системна цел, пред която е изправено правителството за следващата година.".

Само че The Wall Street Journal публикува материал, в който цитира данни на Станфордския университет - Русия е едва на 28-мо място в света от общо 36 държави, в които ИИ (AI) развитието е най-напред. Бившият изпълнителен директор на "Яндекс" Юрий Подорожни коментира, че Русия е загубила състезанието в ИИ сферата и е години назад - Още: Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

