Започна изграждането на Коледното градче в Плевен

В Плевен започна изграждането на Коледното градче и поставянето на празничната украса. От 1 декември 2025 г. до 15 февруари 2026 г. градчето ще очаква своите посетители на площад „Възраждане“ с коледна сцена, празничен дух и много изненади.

В 24 дървени къщички ще се предлагат декорации, подаръци, произведения на ръчен труд, ароматно греяно вино и още куп празнични изкушения. Част от градчето и тази година ще бъдат и двете допълнителни дървени къщички, осигурени от Община Плевен - къщичка на Общината, която ще бъде отдавана безвъзмездно за благотворителни каузи, и къщичката на Дядо Коледа. Отново ще има сцена за изяви на детски и самодейни изпълнители и състави в рамките на съпътстващата едномесечна коледна програма. Коледното градче ще отвори врати на 1 декември, понеделник, заедно с всички други атракции за празниците в Плевен.

В следващите дни в духа на предстоящите празници предстои да бъдат преобразени с хиляди светлини и централната пешеходна зона на Плевен, входовете и изходите на града и подстъпите към кварталите.