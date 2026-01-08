Daily Express за Пловдив: Най-старият град в Европа ще завладее сърцето ви

С история отпреди повече от 8000 години, един от най-старите градове в света остава изненадващо подценяван на европейската туристическа сцена.

Така започва британското издание Daily Express своя материал, посветен на туристическия потенциал на Пловдив.

Пренебрегваният български град, пълен с римски руини, "заслужава да бъде начело в списъка ви с желания за пътуване из Европа", смята Midlife Travel Tales - двойка, която документира пътуванията си по целия свят.

YouTuber -ите, които търсят информация за пътуванията си по света, описват Пловдив като "съкровищница от вдъхновение за пътуване, която ще плени сърцето ви и ще ви накара да се чудите защо някога сте я пренебрегвали".

По-стар от Атина и Рим

Старият град е особено впечатляващ, с красиво запазени къщи, боядисани в меки пастелни цветове, и калдъръмените улички. Капана - историческият творчески квартал на град Пловдив, е известен с лабиринта си от тесни пешеходни улички, пълни с художествени галерии, занаятчийски работилници, модерни кафенета, ресторанти и оживен нощен живот.

Съвременният град е изграден върху хилядолетна история. Археологическите открития показват, че Пловдив е основан още през 7-мото хилядолетие пр.н.е. в епохата на неолита, което го прави по-стар от Атина и Рим.

За разцвет може да се счита периода му на римско управление, след като е превзет през 72 г. пр.н.е. и се превръща във важен кръстопът на империята, разположен директно на Виа Милитарис - главният военен и търговски път през Балканите.

Това се отразява в зашеметяващата архитектура на града, като римските руини са неразделна част от ежедневието. Пример за това е Римският театър, където и до днес се провеждат пиеси, концерти и фестивали.

Зашеметяващи останки от древния римски стадион, където вероятно са се провеждали спортни игри и състезания с колесници, се намират под съвременната търговска улица. В разцвета си стадионът вероятно е побирал хиляди зрители. Посетителите могат да се възхитят на забележително запазения Древен форум, който някога е бил център на обществения живот.

Пътуващата двойка отбеляза и "оживената културна сцена" на Пловдив, както и вкусната кухня, съчетала турски, средиземноморски и балкански влияния.

Туристите могат да опитат многолистни печива като баницата, бавно готвени яхнии като кавармата или печено месо като кебапчето например.

Материалът завършва с информацията, че директните полети от Великобритания отнемат около 3,5 часа.

