Кметът на Пловдив откри обновеното Голямоконарско шосе

Кметът на Пловдив Костадин Димитров откри обновеното Голямоконарско шосе. Входно-изходната артерия на града бе цялостно реконструирана и разширена в частта от Хладилника на бул. „Дунав“ до землищната граница с Община „Марица“. Костадин Димитров благодари на всички, които са участвали в реализацията на втория етап на проекта и посочи, че той е финализиран предсрочно.

„Днес откриваме обновеното Голямоконарско шосе – една от най-важните транспортни артерии на Пловдив и основна връзка с АМ „Тракия“, както и с индустриалната зона и населените места в посока Карлово и Северна България. Този проект беше дългоочакван и необходим и днес виждаме резултата – път, който отговаря на съвременните изисквания. Осъществяването му осигурява по-бързо, по-безопасно и по-удобно придвижване за хиляди жители и гости на града“, подчерта кметът на Пловдив.

Той допълни, че ремонтираният и разширен участък, новото кръгово кръстовище и подобрената организация на движението са част от последователната политика на Община Пловдив за модернизация на градската среда.

По думите му Голямоконарско шосе е пример как инфраструктурните проекти подкрепят икономическото развитие, привличат нови инвестиции и подобряват ежедневието на хората.

Собственикът и управител на „Макском“ ЕООД Максим Митков, чието предприятие е на Голямоконарско шосе, заяви, че е възхитен от бързата и качествена работа и благодари на Община Пловдив и на фирмата изпълнител "Драгиев и ко".

„Отдавна чакаме този път да се направи. Видях в рамките на 6 месеца невероятна организация и изпълнение, за разлика от предишното трасе, което отне 2 години и половина. Това е невероятно бижу, от което градът отдавна имаше нужда“, посочи Максим Митков.

По думите му при ремонта не е имало аварии, работниците не са закъснявали, а реализацията на проекта е по най-добрия начин.

По време на реконструкцията и разширението на пътя са демонтирани старите пътни и тротоарни настилки и са положени нови водопроводни и канализационни тръби, както и нова пътна конструкция. Изградени се нови бордюри, тротоари и велоалеи, канализационни връзки, монолитни отводнителни улеи и отводнителни бордюри, нови дъждоприемни и ревизионни шахти, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти.

Подменени са сградни водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо се изградени нови такива. Поставена е вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, построени са нови локални платна и кръгово кръстовище. Подменено е съществуващото улично осветление, като на мястото на старите стълбове и осветителни тела с натриеви лампи, са поставени нови стоманени стълбове с енергоефективни LED улични осветителни тела.

По време на първия етап булевардът бе ремонтиран от кръстовището с бул. „Дунав“ до Хладилника. Третият етап на проекта включва ремонт на участъка от границата на Пловдив до АМ „Тракия“ и се очаква да бъде изпълнен от Община „Марица“, в чиято територия попада.

Кметът Костадин Димитров припомни, че е изпълнил обещанието си 4 входно-изходни артерии да са готови до края на годината.

„Готови са Кукленско шосе, Голямоконарско шосе, отворено за движение е Брезовско шосе, а Рогошко шосе е финализирано до моста и вече може да се минава в едното платно. Всичко, което сме обещали, се случва. Очакваме Голямоконарско шосе да стигне до АМ „Тракия“, затова Община Пловдив дари проекта на Община „Марица“, за да реализират те последния участък. Ние ще съдействаме“, изтъкна кметът на Пловдив Костадин Димитров.

На събитието присъстваха заместник-кметовете инж. Хакъ Сакъбов и Иван Стоянов, директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева, заместник-кметът на район „Централен“ инж. Тошо Пашов и управителят на фирмата изпълнител „Драгиев и Ко“ ООД Цанко Драгиев.