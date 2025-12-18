Каратистката Иванка Попова е спортист на Пловдив за 2025-а година

Каратистката на АСКК „Тракия“ Иванка Попова е спортист на Пловдив за 2025-а година. Тя беше наградена от кмета на Пловдив Костадин Димитров на официалната церемония в галерия „Пловдив 2019“. Попова, чийто треньор е Валери Димитров, е сребърен медалист от Европейско първенство в Дебрецен, Унгария в категория до 65 кг и бронзов медалист от Световното първенство в Токио, Япония.

Второто място в класацията завоюва състезателката на стрелкови клуб „Тракия“ Лидия Ненчева, а трета беше класирана таекуондистката Лилия Митрева.

В призовата десетка на традиционната анкета на Община Пловдив за най-добър спортист за тази година се подреждат още имената на Бранимир Христов от СККК „Чипилски“, Антонио Папазов, Борислава Иванова и Христо Манолов от „Аеробика АМД“, Кристиян Василев от ГК „Черпоков“, Янаки Милев от ТК „Локо-98“, Божидар Михайлович от АСТК „Тракия“, Ива Дудова от ВК „Марица“ и Ивайло Тисов от СКБ „Локомотив“.

Призът „Отбор на годината“ грабнаха волейболистките от „Марица“.

„Пловдив спечели снощи приз Сграда на годината в категорията „Социална инфраструктура – здраве и спорт“, днес отличаваме спортистите на 2025-а. Това е пример колко много влагаме в спортната инфраструктура, но освен нея, важни са и треньорите. Благодарение на техните усилия виждаме успехите на тези състезатели. Браво! Ще продължаваме да Ви подкрепяме!“,заяви кметът Димитров.

По време на тържествената церемония бяха отличени и младите спортни таланти: Бояна Костадинова (СКВТ „Марица“), Габриела Трайкова (СКХГ „Брилянт“‘), Елисавета Сариева, Александра Китипова и Дарина Нанева (ВК „Марица“), Виктория Крушарска („Аеробика АМД“), Николай-Томас Георгиев (ССКФ „Фехтовка БГ“), Ива Деливерска (СКЛА „Енерджи“), Христо Челибийски (СКБ „Локомотив“), Росица Благоева (АСТК „Тракия“), Елизара Янева (ТК „Макс Про 2020“), Владимир Атанасов (СК „Олимпик 2019“).

Освен за състезателите, отличия от Община Пловдив бяха връчени и на техните треньори заради приноса им за развитието на спорта през годината.

Сред официалните гости на церемонията бяха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, общински съветници, заместник-кметове, районни кметове и представители на местната власт.