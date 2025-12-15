Кметът на Пловдив обясни за протеста на феновете на ПФК „Ботев“

Уважавам правото на протест и разбирам мотивите на футболните фенове. Държа обаче да подчертая, че никога досега в Пловдив не е изграждана нова спортна инфраструктура с подобен мащаб. Това написа кметът на Пловдив Костадин Димитров.

За стадион „Христо Ботев“ е обявена обществена поръчка за Етап 2 по реда на Закона за обществените поръчки, която е публична и достъпна за всички заинтересовани страни. Към момента процедурата е в активна фаза. Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателно решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни.

Не бива чрез натиск да се влияе на работата на Комисията. Община Пловдив работи законосъобразно, прозрачно и с ясната цел стадионите да бъдат довършени в интерес на целия град, призова Димитров.

Разбирам феновете и обществените очаквания. Призовавам за търпение, диалог и доверие в институциите. Общата ни цел е една – Пловдив да има завършена и качествена спортна инфраструктура, добави той.