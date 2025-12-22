Стихотворение на деня, 23 декември, от Пейо Яворов

"Две хубави очи"Две хубави очи. Душата на детев две хубави очи; – музика – лъчиНе искат и не обещават те…Душата ми се моли,дете,душата ми се моли!Страсти и неволище хвърлят утре върху тяхбулото на срам и грях.Булото на срам и грях –не ще го хвърлят върху тяхстрасти и неволи.Душата ми се моли,дете,душата ми се моли…Не искат и не обещават те! –Две хубави очи. Музика, лъчив две хубави очи. Душата на дете…Пейо Яворов