21 септември 2025, 20:07 часа 520 прочитания 0 коментара
Жители на село Труд блокираха пътя между Пловдив и Карлово

Десетки жители на село Труд затвориха пътя Пловдив - Карлово, минаващ през селото, съобщава БНР на 21 септември. Те преминаха в шествие от центъра му до кръговото за село Строево. Жителите протестират срещу липсата на реакция от институциите за възстановяването на автобусна линия №1 като транспортна връзка с Пловдив. Ако не бъдат чути, предупреждаат недоволството им да бъде безсрочно.

Проблем, който е нерешен от години

Над 5000 са жителите на селото, като голяма част от тях работят и учат в Пловдив. От "Бъдеще за село Труд" изтъквват, че транспортният проблем остава нерешен от години. От организацията без резултат организираха серия подписки и протести, сезирали са общините Марица и Пловдив, информирали са областния управител, министъра на транспорта и депутати.

Организаторите на протеста обясняват, че междуградските автобусни линии, които преминават през селото, често са препълнени и не спират в селото, разписанието на влаковете пък не отговаря на графика на учениците и не е алтернатива, а маршрутна линия №5 изпълнява нередовни курсове с препълнени микробуси, липсват билети и елементарни условия за пътуване

Протестиращите припомнят, че преди осем месеца министърът на транспорта Гроздан Караджов е обещал среща с хората от Труд, но тя така и не се е състояла. Днес с подписка протестиращите отново ще го призоват да посети селото.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
