Мистерия: След среща с Бойко Борисов зам.-кмет милионер оттегли оставката си

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков остава в екипа на градоначалника Костадин Димитров. Това съобщиха от пресслужбата на ГЕРБ на 2 септември, след като двамата се срещнаха с председателя на партията и бивш премиер Бойко Борисов. Пред него те са декларирали, че "заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив". Това се случва на фона на подадената от Темелков оставка без мотиви в края на август, която Димитров не прие.

"Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента", твърдят от пресцентъра на ГЕРБ.

Нито са посочени мотивите на оставката, подадена от Темелков, нито причината, поради която кметът не я е приел. Няколко дни преди Владимир Темелков да подаде оставка, той беше забелязан да придружава Бойко Борисов по време на обиколката на лидера на ГЕРБ в района на Пловдив.

Богат зам.-кмет: Кой е Владимир Темелков?

Темелков е заместник-кмет с ресор "Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование". Неприетата му от градоначалника оставка дойде в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Владимир Темелков е и възложител.

През 2024 г. стана ясно, че зам.-кметът на Пловдив разбива конкуренцията по богатство сред градоначалниците у нас и техните заместници. В имуществената си декларация тогава, която е за предходната година - 2023, той бе декларирал завидните 4,12 милиона лева налични средства с произход "заплати и дивиденти". Темелков тогава отчете и 372 000 лева в банкова сметка, а освен това трябвало да му бъдат изплатени около 984 хиляди лева по предоставен заем.

В декларацията му, публикувана този август - т.е. за 2024 г. - се вижда, че е посочил по-малка сума налични средства, но тя пак е завидна. Става въпрос за над 2,5 млн. лв., както и още 17 хил. лв. в банкова сметка. Той има и над половин милион лева вземания по предоставен заем. Изплаща два кредита - за 100 231 лева и за 473 036 лева. От заплата е декларирал близо 49 хиляди лева за годината, което прави по над 4000 лева бруто на месец.

През 2023 г. той е прехвърлил дялове в 12 пловдивски дружества, 10 от които безвъзмездно, ставаше ясно от декларацията му от 2024 г. За дяловете в останалите две фирми е взел 150 лева. Сред компаниите са различни клонове на строителната фирма „Бауленд“ - „Бауленд Инвест“, „Бауленд Сюитс енд Ритейл“. Сред другите дружества са „БиК Пропърти“, „Клаудтех“, „Максмед“, „Пловдив Дент“ и т.н.

Владимир Темелков беше и кандидат на ГЕРБ за министър на електронното управление в несъстоялия се кабинет на Росен Желязков през юли 2024 година.

Много зам.-кметове напуснаха Димитров

Преди това трима заместник-кметове напуснаха екипа на пловдивския градоначалник. През септември 2024 г. оставка подаде Савина Петкова от квотата на "Браво, Пловдив", която беше с ресор "Транспорт". През април тази година беше отстранен и наследникът ѝ Ерол Садъков, пак от "Браво, Пловдив".

През март 2025 г. Костадин Димитров освободи финансовия си заместник Женя Петкова.

