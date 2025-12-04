Принц Хари ходи по тънък лед: Заяде се с Тръмп в популярно ТВ шоу (ВИДЕО)

Принц Хари продължава да показва, че въпреки разрива със семейството си, това, което никога няма да загуби, е чувството си за хумор. В последното си публично участие в американското телевизионно предаване "The Late Show", водено от Стивън Колбер, той се осмели да направи пряка шега за сметка на Доналд Тръмп. Веднага щом излезе на сцената, британският принц извади иронията, за да отговори на водещия за това какво изобщо прави в шоуто.

"Търсех прослушване за "Джинджифиловият принц спасява Коледа в Небраска", пошегува се Хари.

Ироничното послание на Хари за най-спорната реч на Тръмп

Въпреки тази шега, Хари стана по-сериозен и спомена, че "американците са обсебени от коледните филми и очевидно от всякакви кралски неща, така че защо не?" Нещо, което Колбер отрече, като не очакваше Хари да отправи непряк удар към Доналд Тръмп. "Сериозно? Чух, че сте си избрали крал", каза принц Хари. "Манхатън и целият Ню Йорк са в безопасност. Да живее кралят!" бяха думите, използвани от американския президент, когато обяви отмяната на плана за такса за претоварване в Ню Йорк. С други думи, той се определи като крал, а не като президент.

Истината е, че тези думи на Тръмп предизвикаха голямо вълнение в Съединените щати. За много политици тази самопровъзгласяване за крал бе просто нов начин да се предложи крачка назад по отношение на демократичните принципи на Съединените щати, припомня "Marca".

Интересно е каква ще бъде реакцията на американския президент, който от известно време е под натиск да провери визата на Хари за пребиваване в САЩ. Причината е, че в автобиографията на принца - "Резервен", се признава, че е употребявал наркотици, а едно от условията да получиш виза за САЩ е да не си употребявал никакви забранени вещества.