Пловдив посреща 6 септември с нови знамена

С близо 400 нови знамена Пловдив посреща 6 септември - Деня на Съединението и Празник на града. Служители на общинското предприятие „Чистота“ поставиха флагове на входно-изходните артерии на Пловдив – Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пазарджишко, Пещерско шосе и надлез „Скобелева майка“.

Големи трибагреници са монтирани и върху 15-метровите пилони на входовете на града на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе, както и на надлез „Скобелева майка“. Обновени са знамената и на „Коматевско шосе“, на моста на Панаира и на площад „Римски стадион“.

Националните и пловдивските флагове се подменят два пъти годишно – за Националния празник 3 март и за Деня на Съединението. Те са изработени от Общинското социално предприятие за хора с увреждания.