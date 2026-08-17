В Пловдив граждани протестираха за втори път в защита на Пловдивския панаир пред сградата на Общината, въпреки че по-рано днес министърът на финансите Гълъб Донев потвърди пред ВКС действията за защита на държавния дял от 29% в „Международен панаир Пловдив“.

Адвокат Атанас Костов, един от организаторите, поздрави събралите се, защото според него на базата на общите им усилия е показано, че гражданското общество на Пловдив е активно и защитава една от иконите на България. Панаирът е създаден с данъците на българските граждани и ние като пловдивчани бяхме длъжни да имаме активна позиция, каза Костов, цитиран от БТА. Според него точно в деня, за който е бил обявен вторият протест по темата, е имало ефект. Той цитира Кристиян Таков, че единствено и само гражданското общество може да бъде коректив на политическите партии и случващото се в държавата. Ние ще положим усилия да проверим дали е влязла молба по делото, какво е написано в нея и дали написаното на сайта на Министерството на финансите е истина, посочи Костов.

Протестиращите издигнаха плакати: „Панаирът е на Пловдив! Пловдив не е на Гергов!“, „Пловдив има сърце и гръбнак срещу мафията“.

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Ние трябва да бъдем бдителни и да следим как се води самото дело, каза пред протестиращите бившият депутат Манол Пейков. Защото според него е възможно съдията по делото да изиска някакви документи, които са пропуснати да бъдат предоставени, и да не се окаже, че е пропуснат срокът.

Величко Обрейков, наследник на създателя на панаира в Пловдив, благодари на всички отзовали се. Според него не е случайно, че днес на втория протест правителството се е активизирало. „Такива инициативи са начинът за контрол на всички държавни институции“, каза Обрейков. Панаирът може да поеме и да помогне за много от кризите на града, но основното му предназначение трябва да остане панаир, защото е „локомотивът“ на икономиката на страната и на града, каза той.