Кметът на Пловдив: Успяхме да изпълним над 97% от приходите за 2025 г. без да теглим заеми

Бюджетът на Община Пловдив за 2026 година бе представен на обществено обсъждане в препълнена зала в Дома на културата “Борис Христов”. „Справихме се много добре с приходната част на бюджета за 2025 г. – изпълнението е 97.5% - нещо, което не се е случвало през последните пет години. Това се дължи преди всичко на реалистичното планиране“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той подчерта, че през настоящия мандат общината не е теглила нови заеми и изтъкна, че повишението на приходите от местни данъци е свързано основно с по-високата такса за разрешение за строеж.

„Опитахме се да направим така, че проектите с подкрепата на държавата да бъдат реализирани“, посочи още кметът Костадин Димитров.

Той допълни, че проектобюджетът за 2026 г. е първият в евро. Финансовата рамка е в размер на 400 803 171 евро, като 253 618 929 евро са средствата за делегирани от държавата дейности, а 147 184 242 евро са местните приходи.

„Важно е да чуем и вашия глас – накъде искате да се развива градът“, обърна се кметът към участниците в общественото обсъждане.

Бюджетът за 2026 г. е структуриран около четири ключови направления – образователна и социална инфраструктура, градска среда и екология, спорт и инвестиционни проекти, култура и събития.

Капиталовата програма на общината за 2026 г. възлиза на 41,142 млн. евро. В нея са заложени средства за основни ремонти, придобиване на сгради, машини и оборудване, транспортни средства, инфраструктурни обекти и земя.

Сред основните източници на местни приходи са имуществените и местните данъци в размер на 58,583 млн. евро, както и общинските такси – 52,125 млн. евро.

Най-значителен приход сред местните данъци се очаква да бъде данъкът при възмездно придобиване на имущество – 28 млн. евро, следван от данъка върху недвижимите имоти – 15,6 млн. евро, и данъка върху превозните средства – 14,65 млн. евро.

При общинските такси най-голям дял има таксата за битови отпадъци – 36,112 млн. евро, следвана от таксите за технически услуги – 7,55 млн. евро.

Най-голям ресурс е предвиден за образованието – 175,874 млн. евро. Средствата включват 103,151 млн. евро за училища и 47,704 млн. евро за детски градини.

За строителство, благоустройство, чистота и екология са планирани 80,263 млн. евро, от които 35 млн. евро са за чистота, 15,891 млн. евро – за изграждане и поддръжка на уличната мрежа, а 14,053 млн. евро – за благоустройство.

За социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 41,085 млн. евро, а за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 32,256 млн. евро. От тях над 22 млн. евро са за култура, музеи, галерии и библиотеки, а повече от 10 млн. евро – за спорт и спортни бази.

На общественото обсъждани присъстваха председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева, заместник-кметовете на Община Пловдив, районни кметове, общински съветници и граждани. По време на представянето бяха дадени много предложения, които бяха отразени.

Проектът за бюджет на Община Пловдив за 2026 г. предстои да бъде разгледан и гласуван от Общинския съвет на 17 септември 2026 г.