В Община Пловдив представиха система, която да следи за рискови ситуации

Система, която с камери и сензори да разпознава рискови ситуации и да помага за тяхното предотвратяване, беше представена днес в Заседателната зала на Община Пловдив. Кметът на града Костадин Димитров обясни, че разработката й е била възложена още през септември 2024 г. „Целта ни е да засилим превенцията срещу престъпността. Не да разчитаме на записи от камери след като вече се е случило нещо лошо, а да се подава сигнал преди това“, коментира той.

Георги Кисьов, заместник-управител на фирмата, разработила концепцията за централизирана система за сигурност и превенция на риска, разясни как ще функционира тя. „Първите две звена с камери и сензори, дори за шум, снемат информация от рискови зони. Третият компонент е система с аналитични функции, която обобщава и анализира всички данни от първите две звена в реално време. За да прави изводи, т.е. някакво действие да се окачестви като нарушение, и да подава сигнал нататък“, обясни Кисьов.

По думите му този сигнал ще отива в специализиран общински център, може да се подава и към полицията. По този начин може в опасни ситуации да се реагира по-бързо и да се предотврати престъпление.

„Община Пловдив и в момента разполага с множество камери, монтирани в града, които могат да се включат в тази система. В бъдеще обаче камерите трябва да са с аналитични функции. Така анализът в центъра ще е по-малък, а реакцията по-бърза, защото превенцията е изключително важна“, допълни кметът Димитров.

Тепърва предстои обществен дебат по темата и търсенето на финансиране за внедряването на подобна система, чиито сензори да бъдат разположени в централна градска част, паркове във всички райони, около стадиони и други потенциално опасни места.