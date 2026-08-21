Община Пловдив обявява открит международен конкурс за идеен архитектурен проект за подлез „Тримонциум“

Община Пловдив обявява „Открит международен конкурс за идеен архитектурен проект LIMINAL – Подлез „Тримонциум“. Новината съобщи днес кметът Костадин Димитров на пресконференция с участието на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и арх. Димитър Балджиев от Проектантско бюро "Тектоника-Б".

„Освен предприетите стъпки по реализирането на проекта за преобразяването на подлез "Археологически", чиято цел е той да се превърне в привлекателно градско пространство, изпълнено с живот и където археологията, културата и модерната градска среда да съществуват в хармония, днес предприемаме стъпки и за подлез „Тримонциум“. Продължаваме работата по „Форум Юг-Изток“, процедурите в момента са в Комисията за защита на конкуренцията. В най-стария жив град в Европа, изключително богат на културно-историческо наследство, трябва да има развитие на тези пространства“, каза кметът Костадин Димитров.

„Радвам се, че правим нещата по устав и така трябва да бъде. Общинската администрация е въвела ясна политика за това и първият пример е подлез „Археологически“. След преобразяването, това пространство ще бъде включено активно в културния календар на града. Стопанин ще е фондация "Пловдив 2019", а пространствата ще бъдат отворени към творческите индустрии“, отбеляза заместник-кметът Пламен Панов.

Той коментира, че подлезът на Тримонциум не е само място за преминаване, а естествен вход към форумния комплекс на града. Освен това тази ключова градска зона е една от най-натоварените транспортни и пешеходни артерии в сърцето на града. По тази причина Община Пловдив е възложила предпроектно проучване в края на миналата година, изготвено от арх. Балджиев, чийто екип разработи и проекта за кино „Космос“. Целта е изготвянето на анализ, даващ ясна цялостна визия, която да бъде в основата на конкурса.

На свой ред, арх. Димитър Балджиев представи в накратко резултатите от предпроектното проучване, като подчерта, че анализът е част от документацията на конкурса и в него са отразени всички режими, заснемане и всичко важно и необходимо, заедно с изготвеното задание, методика и регламент.

„LIMINAL от латински означава „праг“, но и зона на преход между две епохи. Стратегическото местоположение на подлез „Тримонциум“ го превръща във визитна картичка на Пловдив, но настоящото му състояние не отговаря на високите естетически и функционални критерии, произтичащи от културно-историческата значимост на мястото в града. Територията на подлеза е с изключителна археологическа и културна стойност, тъй като попада пряко в границите на историческата зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“. Тя е неразделна част от групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение. Непосредствената близост до античния Форумен комплекс на Филипопол, както и наличните в самия подлез археологически структури, налагат изключително деликатен и отговорен подход при всяка намеса“, подчерта арх. Димитър Балджиев.

В заданието са поставени пет приоритета за създаването на устойчиво, естетически издържано и многофункционално решение, което да трансформира възприятието за това транзитно пространство. Стремежът е подлезът да се превърне от място за бърз преход в привлекателна градска среда – зона с потенциал за култура, социализация, отдих и информация.

Търси се решение, което хармонизира съвременните нужди на жителите и гостите на града с богатото уникално археологическо наследство на Пловдив. Чрез това се цели утвърждаване идентичността на града като “жив музей на открито”.

Цялата информация за обявения „Открит международен конкурс за идеен архитектурен проект LIMINAL – Подлез „Тримонциум“ е достъпна на сайта https://liminalplovdiv.com/.

Срокът за подаване на документи започва днес и продължава до 21 октомври 2026г.. Обявяването на резултати е на 9 ноември, като преди Коледа ще бъде направена изложба с проектите. Подаването е само онлайн през електронната система ЦАИС ЕОП.

Съставът на журито е структуриран и описан без имена. Те ще бъдат обявени след изтичане на срока за кандидатстване.

Конкурсът е открит и анонимен. Всички кандидати участват без имена, лога или признаци, които да ги разкрият пред журито. Могат да участват международни и български екипи от архитекти и инженери. Наградният фонд е както следва:

- I-ва награда: 15 000 евро + право да сключи договор за изработване на самия технически проект и реализация.

- II-ра награда: 8 000 евро.

- III-та награда: 5 000 евро.

- Две поощрителни награди: по 1 000 евро.

Избраният проект ще бъде използван като база за възлагане на следващия етап на проектиране – изготвяне на технически проект, необходим за получаване на строително разрешение и последващо строителство. Архитектурният проект е нужно да предложи цялостна, устойчива и визионерска архитектурна концепция за подлез „Тримонциум“, както и за прилежащите му територии. Основната цел е да се постигне пълна и смислена интеграция на подземното и надземното пространство. Концепцията трябва да намери баланса между модерната архитектурна намеса и запазването, експонирането и интерпретирането на културно-историческите пластове. Заданието включва предложение за разполагане и изграждане на нов, модерен и функционален туристически - информационен център. Този център трябва да бъде неразделна част от общата концепция, служейки като врата към археологическите ценности на града и като ключов пункт за посрещане и ориентиране на посетители.

„Територията попада в зона с висока културно-историческа стойност и не следва да бъде разглеждана само като транспортна инфраструктура. Нужно е да се предложи възможност за физическа и визуална връзка между нивото на подлеза и съседния археологически обект „Форумен комплекс“, подчерта Пламен Панов. Той акцентира и върху проблема с достъпността. Рампите за колички и хора с увреждания са прекалено стръмни, хлъзгави и практически неизползваеми, което не отговаря на съвременните стандарти.

Проектът трябва да интегрира разкритите антични останки и да се свърже визуално и пешеходно с проекта за възстановяване на „Форум Юг-Изток“. Предвижда се ново осветление, пейки и устойчиво озеленяване с автоматична поливна система, ползващо местни растителни видове (без екзотични растения).

Настоящето задание, регламент и анализ са съгласувани с Община Пловдив, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Национален институт за недвижимо културно наследство, Регионален археологически музей Пловдив, Вик Пловдив, ЕВН и други оператори на техническата инфраструктура.