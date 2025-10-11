''Вкусът на детството'' оживя в Първомай, градът празнува лютеницата

Град Първомай отбеляза първото издание на Празника на лютеницата – събитие, посветено на един от най-емблематичните вкусове в българската кухня. Фестивалът, преминал под мотото „Вкусът на детството“, събра местни производители, занаятчии и гости от различни краища на страната.

Празнична програма и местни участници

Празникът започна на централния площад с пъстра програма, в която се включиха както домакини, запазили стари семейни рецепти, така и утвърдени производители на храни от региона. На специално подредени щандове бяха представени различни видове лютеница – от традиционна домашна до промишлено произведена, както и свързани продукти като мед, млечни и месни изделия.

Посетителите имаха възможност да дегустират и да гласуват за „Най-добра лютеница на фестивала“. За децата бяха организирани творчески работилници и игри, а на сцената се изявиха местни фолклорни състави и танцови школи, предава NOVA.

От домашния буркан до индустриалното производство

Сред участниците бе и Гергана Чобанова, която приготвя лютеница по стара семейна рецепта, използвайки само зеленчуци от собствената си градина. По думите ѝ, „всяка лютеница има своя характер – зависи от ръката и настроението на човека, който я бърка“.

Първомай е сред водещите центрове на производството на лютеница в страната. В града работят няколко предприятия, които изнасят продукцията си за Европа и Северна Америка. Представители на местната хранителна индустрия коментират, че вкусовите предпочитания на потребителите се променят – търси се по-интензивен доматен вкус и по-естествен аромат.

Цени и пазарна динамика

По данни на производителите, цената на бурканче лютеница в търговската мрежа в момента варира между 3 и 9 лева. Ръстът се дължи на по-скъпите суровини, транспорт и енергийни разходи. Въпреки това интересът към традиционния български продукт остава стабилен.

Поглед към бъдещето

От община Първомай съобщават, че възнамеряват да превърнат празника в ежегоден фестивал с цел да се популяризира местното производство, да се стимулира туризмът и да се съхранят българските кулинарни традиции.

Фестивалът завърши с обща дегустация и концерти на открито, които обединиха жители и гости на града под мотото: „Да пазим вкуса на България!“.

