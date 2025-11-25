Коледната магия завладява Пловдив с множество концерти, базари и леден парк

Както повелява дългогодишната традиция, кметът на Пловдив Костадин Димитров ще запали светлините на коледното дърво пред сградата на община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" на 1 декември, понеделник, в 18.00 часа. С това първо събитие в първия ден на декември, Община Пловдив дава началото на празничната програма за Коледа и Нова година в града.

Преди обратното броене и запалването на светлините, кметът Костадин Димитров ще отправи поздрав към пловдивчани и гости. Негови помощници ще бъдат талантливите малчугани от Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив с ръководители Милка Толедова и Юлия Петрова. Те ще изпълнят три тематични песни: „Коледни вълнения“, „Джинжъл белс“ и „Нова година“. Ще помага и любимия на всички деца Дядо Коледа, а на финала, небето ще се озари от светлините на празнични фойерверки.

На същото място час по-рано, от 17:00 ч., концерт ще изнесе Духов оркестър Пловдив, с диригент Николай Гешев. През целия месец декември, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да посетят многобройни и разнообразни събития, организирани от Община Пловдив, районните кметства, пловдивските културни институти, културни оператори и партньори.

Коледни базари

Тази година те ще са на няколко места в града.

Коледен Базар „Капана“ 2025 се завръща, за да превърне Пловдив в най-топлото и светло място през декември. От 17 до 28 декември мостовото съоръжение над ул. Гладстон отново ще се изпълни с магия, аромат на греяно вино и творческа енергия. Повече от 240 автори, занаятчии и артисти ще покажат своите ръчно изработени чудеса, вдъхновени от уюта на празниците. Тази година базарът идва с още повече настроение, уют и празнични изживявания. Ще има Коледен фото кът с обновена декорация и реставрирана ретро шейна, където празничният дух оживява във всяка снимка. Жива музика и концерти, които ще изпълнят Пловдив с коледен ритъм и добро настроение. Благотворителни инициативи, посветени на хора и животни в нужда. Коледна алея с живи елхи, които след празниците ще бъдат засадени, за да красят града през новата година. Празнични вкусове и аромати от греяно вино и домашни сладки до кулинарни изкушения от местни майстори. А от 23 до 25 декември вълшебните гости на Коледа Дядо Коледа, Снежанка и елфите, ще зарадват най-малките с усмивки и подаръци.

По случай 10-годишнината на Капана Fest, Коледен базар „Капана“ 2025 ще разшири своята празнична светлина и извън централния площад. С нови коледни инсталации и жива украса в Квартал Капана, Градската градина, Дондуковата градина и ул. Райко Даскалов пред пешеходния мост, тази година Пловдив ще засияе като никога досега. Очаквайте специална изложба-изненада, посветена на коледните чудеса и духа на сътворението. Ще има много, много музика!

От 28 ноември 2025 до 4 януари 2026 на Централния площад ще заработи коледното градче „Коледа в Пловдив“. Организаторите обещават най-вдъхновяващия коледен базар в България. Централната зона на града се превръща в истинска зимна приказка – с бляскава украса, тематични сцени, забавления и уют за цялото семейство. Европейска елегантност, български традиции и преживявания, които остават завинаги в сърцето. Ще има уникални атракциони – асансьорът на Дядо Коледа и Карусел – Коледна елха, каквито не сте виждали досега, заедно с още много вълшебни изживявания. В Пощата на Дядо Коледа всяко дете ще може да напише своето писмо до добрия старец и да получи лично от него заслужения си подарък. Коледните къщички - уютни щандове с вкусове и аромати на сезона ще предлагат ухание на греяно вино и коледни специалитети, които ще стоплят всяко сърце. Творчески работилници – креативна зона за деца и възрастни, театър, балет и вълнуващи концерти – предвидена е пъстра културна програма за всички възрасти. Ще има посрещане на коледари и кукери, представяне на български и европейски коледни обичаи.

Големите концерти на сцената – сърцето на празника!

28.11 – Дара Екимова /Откриване на Коледа в Пловдив/

07.12 – Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд Пловдив

13.12 – Рок легендите Сигнал

20.12 – Роби

27.12 – Филип Донков и Александър Колев

А през целия период – още концерти, спектакли, гостуващи артисти и много празнични изненади.

За първи път Футболният клуб Ботев (Пловдив) организира Коледен базар „Колежа“ в периода от 14 до 24 декември, съобщиха от клуба. Иновативното събитие ще се проведе на територията на стадион „Христо Ботев“/Колежа и цели да събере футболни фенове, пловдивчани и гости на града в празнична атмосфера. Посетителите ще имат възможност да се насладят на разнообразие от стоки и храни, предлагани от местни фермери и занаятчии. В програмата са включени уникални месни специалитети, греяно вино и сладки изкушения. Всяка вечер на специално изградена сцена български музикални таланти ще представят своето творчество пред публика от Пловдив. Коледният базар ще поддържа и благотворителна кауза – с активно участие ще бъде благотворителната организация „Нощ на ангелите“, която помага на нуждаещите се. За малките посетители е подготвен специален кът с разнообразни атракциони, сред които ще бъде и впечатляващо виенско колело, извисяващо се над стадиона.

Регионална занаятчийска камара Пловдив и "Улица на Занаятите" организират "Коледен панаир на занаятите" 2025. Той ще се проведе на "Улица на занаятите" в Стария град на Пловдив - ул. "Стръмна" 1, 1а, 2 и 3 от 13 до 21 декември 2025г. Занаятчийските ателиета ще са отворени от 11 ч. до 18 ч. всеки ден. Ще има голямо разнообразие от коледни подаръци. Заедно с майсторите всеки посетител ще може да изработи коледна украса и подаръци. Всеки закупил подаръците си от улица на занаятите ще участва в индивидуална томбола на отделното ателие.

Ледена пързалка

Ледената пързалка тази година ще е с 350 кв. м по-голяма. Айс парк Пловдив ще бъде разположен на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще са ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи. Освен перфектни условия за каране на кънки, Айс парк Пловдив ще предложи и ледено шоу. От чисто спортна гледна точка, съоръжението ще може да се използва и от начинаещи, и от напреднали кънкьори. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване. Очаква се официалното откриване на Парка да бъде направено в началото на декември.

Ето и още няколко акцента от програмата на община Пловдив за предстоящите Коледни празници 2025:

24 декември, зала на ППД „А.Букорещлиев“

11.00 ч. Концерт на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“

25 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. - Концерт на Биг Бенд Пловдив

17:00 ч. – Концерт на Виктория Димова

18:00 ч. - Концерт на Интро квартет

26 декември, площад „Стефан Стамболов

12:00 ч. – Концерт с участници от предаването „Ася в страната на талантите“

17:00 ч. – Концерт на Polinerock’s project band

27 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. - Концерт на Детска школа към Професионална танцова формация „Елика“

17:00 ч. - Концерт на Стенли

28 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. - Концерт с участието на възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център“

17:00 ч. - Концерт на K.LINA & The Ladies