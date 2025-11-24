Кметът на Пловдив: Напредва реконструкцията на Рогошко шосе

С бързи темпове напредва реконструкцията на Рогошко шосе. В това се увери кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на инспекция на обекта, на която присъстваха и заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов, новият заместник-кмет по транспорта Николай Душков, досегашният Александър Държиков и инж. Паун Иванов, управител на фирмата изпълнител на проекта „ИСА 2000“ ЕООД.

„Реконструкцията на Рогошко шосе се движи с интензивни темпове. Доволен съм, че осъществяваме един от най-важните инфраструктурни проекти за града. Участъкът беше в изключително лошо състояние в продължение на години, а днес вече е изцяло обновен и безопасен“, посочи кметът Костадин Димитров.

До Коледа се очаква да приключи първият етап от проекта, който обхваща рехабилитация на отсечката от землищната граница с Община „Марица“ до кръстовището с Траурен парк „Север“, както и основно укрепване на моста над река Пясъчник.

След завършване на този участък строителните екипи ще започнат работа в урбанизираната зона на „Рогошко шосе“ – от разклона за Траурен парк „Север“ до кръговото кръстовище на бул. „Северен“.

Кметът уточни, че тогава движението няма да се затваря напълно, а ремонтът ще се прави поетапно.

„Извършена бе цялостна подмяна на подземната инфраструктура, изградени са нов водопровод и канализация, укрепена е пътната основа, поставени са нови слоеве настилка, тротоари, както и модерно улично LED осветление. Това са дейности, които не се виждат, но гарантират дълъг живот на пътя и избягване на бъдещи разкопавания. Убеден съм, че обновеното Рогошко шосе ще подобри значително транспортната свързаност и безопасността в района“, каза още кметът на Пловдив.

Той благодари на гражданите за търпението и разбирането по време на строителните дейности и припомни, че това е четвъртата входно-изходна артерия, която се ремонтира по време на мандата му.

Средствата за цялостното завършване на обекта са осигурени от държавата по споразумение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.