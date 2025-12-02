А сега накъде? Сценарий за ГЕРБ и ПП-ДБ заедно заради еврото

Смятам, че Борисов ще изтегли бюджета от дневния ред. Може да има опит за правителство на ГЕРБ, ПП-ДБ, ИТН и БСП - заради европейската карта и еврото. Това заяви политологът доц. Мария Пиргова, чиято дъщеря Достена Лаверн беше кандидат за евродепутат от БСП по времето на правителството на Пламен Орешарски и за малко не влезе в Европейския парламент. Според Пиргова, другият път е към президента Румен Радев, но ПП-ДБ не могат да го извървят.

"Доколко ще узреят ПП-ДБ - дали ще вървят към смяна на системата или към стабилност заради еврото, ще видим", каза още Пиргова пред БНТ - Още: Пиргова се оля - работниците трябвало да гласуват за БСП

Доц. Пиргова беше категорична, както и доц. Стойчо Стойчев, че протест само срещу бюджет изглежда нещо половинчато. Според Пиргова, протестът всъщност е изпреварил ПП-ДБ, но ПП-ДБ щели да го догонят.

Пиргова даде и още няколко интересни нюанса - парламентът незабавно трябва да смени ВСС, иначе няма да оцелее. И още - Бойко Борисов може да смени финансовия министър Теменужка Петкова, а не МВР министъра Даниел Митов.

"Хората протестират за по-добър живот - това не значи, че следващата система ще им го даде", каза Стойчев. А Пиргова беше категорична - протестът беше добре организиран, с конкретни искания и "хвърлянето на 10-тина" плочки и павета не променя силните послания, погромът е изолирано явление - Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)