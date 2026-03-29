"Алфа Рисърч" за политическия пъзел: Пет партии влизат в парламента, други се борят със зъби и нокти

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намирят място в бъдещия 52-рото Народно събрание. Това показват данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" и поръчано от Българското национално радио.
Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч, по договор и с финансиране от БНР. Обем на извадката: 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Период на провеждане: 19 - 26 март 2026 година.
- От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".
- На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.
- Коалицията ПП-ДБ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.
- Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.
- Пети са от "Възраждане" – 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.
За момента под чертата за влизане в новото Народно събрание остават: "БСП-Обединена левица" – 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, Коалиция "Сияние" – 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН – 1,4%, АПС – 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.
Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот.
29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота.
14,7% се колебаят.
43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрания страната ни да се управлява от коалиционно правителство.
23,4 на сто смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори.
14,4% допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12 на сто от запитаните нямат мнение, а 7% очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.
На въпроса: Трябва ли българите зад граница да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас, 60% отговарят с категоричното "Да", 33,8 с "Не", а малко на 6 на сто не могат да преценят.
Кой е първият проблем, с който трябва да се заеме бъдещо редовно правителство?
За 47 на сто от сънародниците ни това са доходите и инфлацията, за 33,% е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3 на сто, за 7% от българите това е здравеопазването, а 1,2 на сто посочват пътищата и инфраструктурата.
Ако трябва да избирате един стратегически партньор, кой ще препоръчате на политиците?
Повече от половината българи – 56,3 на сто отговорят категорично, че това е Европейския съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е препдочетена от 1,8%.
