Искате повече ласки? Вижте връзката между чистенето и либидото

Жените запазват сексуалното си желание, когато домакинските задължения са разпределени по равно. Ако обаче жената поема по-голямата част от домакинските задължения, либидото намалява. Това е заключението, до което стигнаха изследователи от Университета на Колорадо, според Daily Mail. Изследователите анализирали данни от близо хиляда души в хетеросексуални двойки.

Папата: Сексът обединява съпрузите, не е просто размножаване

Домакинска работа

Жените съобщили кои в техните връзки се занимават с повече чистене, готвене, пране, грижи за деца и други домакински задължения, а също така оценили нивото си на сексуално желание към партньора си. Оказало се, че ако партньорите разделят домакинските задължения приблизително по равно, участниците съобщават за високо сексуално желание. Ако обаче жените поемат по-голямата част от задълженията, интересът им към секс значително намалява, предава изданието "Гласная".

Още: Стресът и прекомерните очаквания съсипват секса за Gen Z

Според изследователката Александра Липман, жените, които очакват партньорството им да бъде „равностойно“, са изпитвали най-ниско либидо, когато са трябвало да вършат повече домакинска работа от партньора си.

Либидо

Мъжете също съобщават за намалено либидо, когато са поемали повече грижи за децата. Изследователите посочват „интензивния и често изтощителен“ характер на тази работа. Почистването обаче води и до неочакван резултат: мъжете, които редовно почистват домовете си са по-склонни да съобщават за по-високи нива на привличане към партньорките си.

В Армения обмислят Министерство на секса заради сексуалното неудовлетворение у жените

Изследователите обясняват това с факта, че мъжете обикновено възприемат почистването като доброволен акт, за който очакват похвала, докато жените често го възприемат като досадно задължение. Авторите на изследването коментират, че неравенството в домакинствата може да повлияе на взаимоотношенията много по-силно, отколкото се смята.

Официално: Сексът под 16 години в България вече е забранен