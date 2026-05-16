Заради разследването за сексуално насилие: ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал'26!

ФИФА отстрани нидерландския съдия Роб Диперинк от списъка с реферите за предстоящото Световно първенство по футбол за мъже, съобщи ДПА. Решението идва въпреки прекратяването на разследванeто за предполагаемо сексуално насилие, което се водеше срещу съдията в Лондон.
Роб Диперинк трябваше да е видео-асистент съдия
FIFA has dropped Rob Dieperink from its list of World Cup match officials after he was arrested by the Metropolitan Police in April following allegations of sexual assault against an underage boy in London.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2026
38-годишният нидерландец трябваше да участва на турнира в Съединените щати, Канада и Мексико следващия месец като видео асистент-съдия. Според съобщения в медиите, Диперинк е бил обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетен в Лондон и е бил арестуван. Полицейското разследване обаче е било спряно поради липса на доказателства.
Нидерландският вестник De Telegraaf цитира Диперинк, който казва, че е невинен. „Много ме натъжава, че бях фалшиво обвинен“, каза съдията, добавяйки, че е жалко, „че ФИФА е решила да го отстрани за Световното първенство“.
