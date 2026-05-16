Заради разследването за сексуално насилие: ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал'26!

16 май 2026, 15:43 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ФИФА отстрани нидерландския съдия Роб Диперинк от списъка с реферите за предстоящото Световно първенство по футбол за мъже, съобщи ДПА. Решението идва въпреки прекратяването на разследванeто за предполагаемо сексуално насилие, което се водеше срещу съдията в Лондон.

Роб Диперинк трябваше да е видео-асистент съдия

38-годишният нидерландец трябваше да участва на турнира в Съединените щати, Канада и Мексико следващия месец като видео асистент-съдия. Според съобщения в медиите, Диперинк е бил обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетен в Лондон и е бил арестуван. Полицейското разследване обаче е било спряно поради липса на доказателства.

Нидерландският вестник De Telegraaf цитира Диперинк, който казва, че е невинен. „Много ме натъжава, че бях фалшиво обвинен“, каза съдията, добавяйки, че е жалко, „че ФИФА е решила да го отстрани за Световното първенство“.

Бойко Димитров Редактор
