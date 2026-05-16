Учени: Този витамин може да помогне за лечението на омазнен черен дроб

Омазненият черен дроб е един от най-често срещаните проблеми с този орган. Това заболяване засяга голям брой хора по целия свят. Според проучване от 2024 г., то може да присъства в някаква форма при повече от една трета от възрастните. Въпреки това, както пише изданиетоп mindmegette, има един витамин, който може значително да помогне при лечението, според последните изследвания на учени.

Витамин B3 срещу мастно чернодробно заболяване

На първо място, това се отнася до витамин B3, или по-точно до една от неговите форми, ниацин. Според изследвания, ниацинът може да повлияе на процеса, който води до мастно чернодробно заболяване. Учените се фокусираха върху молекула, наречена miR-93, чиито нива са били повишени в черния дроб на пациенти със мастно чернодробно заболяване, както и при мишки, хранени с диета с високо съдържание на мазнини и фруктоза.

„Ако тази молекула е твърде активна, тя може да инхибира гена SIRT1, който играе ключова роля в използването на енергия, разграждането на мазнините и клетъчния метаболизъм. Когато не работи правилно, черният дроб изгаря по-малко мазнини и вместо това ги натрупва“, обяснява статията.

Лечение на мастна чернодробна болест с ниацин

Изследователите са изследвали над 100 известни активни вещества и ниацинът се очертава като едно от най-обещаващите. В експерименти с мишки, витамин B3 намалява нивата на тази есенциална молекула чрез активиране на гена SIRT1, което води до подобрен липиден метаболизъм в черния дроб и намалено натрупване на мазнини.

Какво е ниацин? Ниацинът е добре познат витамин, от съществено значение за производството на енергия, както и за здравата нервна и храносмилателна система и кожата. Повечето хора го набавят от диетата си от месо, млечни продукти, зърнени култури и мая.

„Високите дози ниацин обаче са съвсем различен въпрос. Страничните ефекти могат да включват зачервяване на кожата, сърбеж, стомашно разстройство, замаяност и в някои случаи дори могат да бъдат свързани с увреждане на черния дроб, проблеми с кръвната захар или подагра“, предупреждава изданието.

Изданието припомни, че здравословното хранене, контролът на теглото, редовните упражнения, ограничената консумация на алкохол и медицинското наблюдение продължават да играят ключова роля в лечението на стеатозна чернодробна болест.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Тя е единствено с информативна цел и предоставената в нея информация не може да се използва с цел превенция на заболявания, самодиагностика и самолечение! При наличието на конкретен симптом задължително се консултирайте с лекар!

