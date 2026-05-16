Цели семейства в Древна Корея са били принасяни в жертва: Учените разкриха каква е била причината за това

Нов анализ на десетки скелети, открити в град Кьонсан в югоизточната част на Корейския полуостров, разкри, че преди приблизително 1500 години цели семейства са били принасяни в жертва в корейски ритуали в чест на кралското семейство, според The ​​Independent.

Скелетите предоставят и научни доказателства, че браковете между близки роднини са били често срещани по време на царството Сила (57 г. пр.н.е. - 935 г. сл.н.е.).

Отбелязва се, че през 1982 г. археолози за първи път откриват погребален комплекс в този регион, построен между четвърти и шести век. По това време се е смятало, че той съдържа гробниците на местни владетелски семейства, тъй като на мястото са открити над 1600 гробници и останките на близо 260 души.

Не е ясно обаче как точно са били свързани помежду си хората, погребани в този регион, както и каква е била социалната йерархия по това време.

По-конкретно, в последното проучване учените анализирали геномни данни от 78 човешки останка, открити в 44 гробници в погребалния комплекс Имдан-Чон в Кьонсан.

„Най-малко 20 гроба разкриха доказателства за сунджанг, практика, при която хора са били жертвани и погребвани с мъртвите. Учените откриха, че в поне три случая близкородствени лица, по-специално родители и деца, са били погребани заедно в една и съща гробница“, добавя изданието.

Учените също така са открили, че и двамата родители, както и детето им, са погребани в един от гробовете.

„Нашите генетични открития са първите, които подкрепят практикуването на сунджанг за цялото семейство“, подчертаха те в проучване, публикувано в списанието Science Advances.

„Ако е вярно, наличието на нещо, което изглежда е било жертвена каста в тази регионална единица извън основния регион Сила, има дълбоки последици за нашето разбиране за обществото на Сила“, каза пред Live Science Джак Дейви, директор на Центъра за изследване на ранната корейска история в Кеймбридж.

Скорошни доказателства също потвърждават, че хората, избрани за ритуала сунджанг, са наследили ролите си.

„Генетичната свързаност между жертвите през поколенията може да показва наличието на семейства, които са служили като жертви за класа, притежаващ гробници, в продължение на няколко поколения“, добавят учените.

Изследователите открили, че петима от погребаните лица, както кралски, така и некралски, са имали родители, които са били тясно свързани, което предполага, че кралският елит на Силла и неговите жертвоприношения са практикували бракове между близки роднини.

Предвид тези доказателства, учените предполагат, че в региона може да е съществувала „жертвена каста“, извън основния политически кръг, чиито членове са наследили ролите си да бъдат погребани с починалите аристократи.

„Избраните за жертвоприношение и погребение може да са били слуги, домашни любимци или зависими лица, което отразява вярването, че починалият се нуждае от спътници в отвъдния живот“, твърдят учените.

