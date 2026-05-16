Кога спират дъждовете? Времето до края на май 2026 г.

През следващите дни, с преминаването на средиземноморски циклон, на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури, възможни са и градушки. В неделя, с обръщане и усилване на вятъра от запад-северозапад, ще нахлуе нова порция студен въздух. През първите дни на новата седмица ще бъде ветровито и сравнително студено за периода, прогнозата за времето на НИМХ. Във вторник вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купесто-дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми.

Следващата седмица

В средата на следващата седмица вятърът от северозапад отново ще се усили. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност; главно в Източна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък и събота валежи и гръмотевици ще има на повече места в цялата страна.

Повишава се вероятността за локални интензивни и значителни по количество валежи и градушки. В петък вятърът временно ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, а в събота отново ще се усили. Дневните температури в началото на седмицата и в края ще са около 20°, в средата - малко по-високи.

Температурите

Преобладаващите температури ще бъдат: минималните от 7° до 12°, максималните - между 15° и 20°, в сряда - малко по-високи. До 27-28 май вероятността атмосферата да бъде неустойчива остава повишена. Ще има и слънчеви часове, особено преди обяд, но и следобедни краткотрайни валежи и гръмотевични бури, с различен обхват и интензивност. Все пак температурите ще се повишат и ще са близки до обичайните за периода. Към последните дни на месеца има тенденция за стабилизиране и затопляне.

