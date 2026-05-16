Топ трик с фолио спасява колата от кражба

Проблемът със сигурността, свързан с безключовото отключване в съвременните автомобили, може да бъде частично решен дори с леснодостъпни средства – по-специално с помощта на алуминиево фолио. Този трик осигурява защита от така наречените релейни атаки, които са познати в автомобилната индустрия от повече от десетилетие.

Както съобщава Autonocion, изследователи демонстрираха още през 2011 г., че пасивните системи за безключово отключване (PKES) могат да бъдат уязвими за прихващане на сигнали, което позволява на престъпниците да отварят и стартират автомобил без физически ключ.

Как работи атаката? В стандартна PKES система, автомобилът и ключът обменят радиосигнали на кратко разстояние. Релейна атака обаче може изкуствено да „удължи“ това разстояние.

Крадците използват две устройства: едното прихваща сигнала близо до къщата, другото го предава близо до колата. В резултат на това колата „мисли“, че ключът е наблизо и отваря. Изследователите са установили, че подобна схема може да работи на разстояние до 50 метра, дори без пряка видимост.

Защо фолиото помага?

Експертите обясняват, че увиването на ключ в алуминиево фолио създава така наречената „Фарадеева клетка“, която блокира електромагнитните сигнали. Когато е плътно увито, фолиото може да намали сигнала с до 50 децибела, което на практика прави невъзможно прихващането му. Дори малка цепка във фолиото обаче може значително да намали ефективността на защитата.

Реакцията на производителите

Автомобилните производители започнаха постепенно да реагират на проблема едва години след като той беше идентифициран. По-конкретно, някои компании въведоха ключове със сензори за движение, които се изключват автоматично, когато са неактивни.

Независимите тестове показват, че нивото на защита варира значително между моделите, като някои премиум автомобили получават високи оценки за безопасност, докато някои масови модели остават уязвими към подобни атаки.

Експертите отбелязват, че проблемът не е в самото криптиране, а в самата логика за безключов достъп, която позволява сигналът да бъде прихванат и препредаден.

Най-лесният начин да защитите колата си от кражба е да я паркирате на оживено място.цДостатъчно да паркирате колата си покрай пътя, до супермаркет или някъде другаде, където е оживено, дори през нощта, или още по-добре, ако има видеонаблюдение.

