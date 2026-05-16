Климатът е новата пандемия: Призоваха СЗО да обяви глобална извънредна ситуация

Водещи международни експерти призоваха Световната здравна организация (СЗО) да обяви климатичната криза за глобална здравна извънредна ситуация, предаде The Guardian. Изявлението бе направено от независимата Паневропейска комисия по климат и здраве, свикана от СЗО. В своя доклад експертите заключиха, че мащабът на заплахата вече отговаря на критериите за „извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“ (PHEIC). По-рано обозначението бе дадено преди обяваването на пандемията от COVID-19 и Mpox.

Пряко въздействие

В доклада се отбелязва, че климатичната криза оказва пряко въздействие върху човешкото здраве чрез горещи вълни, наводнения, пожари, замърсяване на въздуха, продоволствена несигурност и разпространението на опасни инфекциозни заболявания, по-специално денга и чикунгуня. Бившият исландски премиер Катрин Якобсдотир, която председателстваше комисията, заяви, че изменението на климата вече се е превърнало в заплаха за оцеляването на човечеството.

„Климатичната криза може да не е пандемия, но все пак е извънредна ситуация в общественото здраве, която заплашва самото здраве и оцеляване на човечеството. И ако не действаме по-бързо и по-всеобхватно, много повече милиони хора биха могли да умрат или да се изправят пред животопроменящи заболявания“, подчерта тя.

Сериозна заплаха

Професор Андрю Хейнс от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, който е главен научен съветник на комисията, заяви, че СЗО вече е признала изменението на климата като сериозна заплаха за човечеството, но сега е време да се предприемат по-решителни действия. „Ако продължим да отделяме парникови газове с настоящите темпове, това ще увеличи здравните рискове както за настоящите, така и за бъдещите поколения“, добави той.

Докладът също така призовава правителствата да прекратят субсидиите за изкопаеми горива. Комисията изчислява, че само в Европа подобни политики са пряко свързани с приблизително 600 000 преждевременни смъртни случая годишно.

Политика за устойчива енергетика

Според доклада европейските страни изразходват приблизително 444 милиарда евро годишно в подкрепа на нефтената и газовата промишленост. В 12 страни тези разходи вече са надхвърлили 10% от всички национални разходи за здравеопазване, а в четири страни дори са надхвърлили целия бюджет за здравеопазване. „Това не е политика за устойчива енергетика. По-скоро е провал на общественото здраве“, заяви Якобсдотир.

Тя също така предупреди, че новите субсидии за изкопаеми горива и плановете на отделните държави за разширяване на производството на петрол и газ поради кризата с Иран биха могли да имат „катастрофални последици“ за човешкото здраве.

Повече от екологичен проблем

Регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге подкрепи препоръките на комисията и заяви, че климатичната криза отдавна е престанала да бъде просто екологичен проблем. Той допълни, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток показват как зависимостта от изкопаеми горива влияе върху здравните системи, доставките на храна и стабилността на обществата.

„Аргументите за спешни действия в областта на климата не се ограничават само до екологични съображения. Това е и аргумент, свързан със сигурността, здравето и икономиката. И е морален императив“, заяви Клуге.

Очаквани рекорди

По-рано климатолозите предупредиха, че 2026 г. може да бъде сред най-топлите години в историята. Първите месеци на годината вече са едни от най-горещите, въпреки влиянието на Ла Ниня, която обикновено умерено повишаване на температурите. Според анализаторите на Carbon Brief, 2026 г. почти сигурно ще бъде сред четирите най-топли години в историята, а 2027 г. може да постави температурен рекорд за всички времена.

Снимки: iStock