Климатът е новата пандемия: Призоваха СЗО да обяви глобална извънредна ситуация

16 май 2026, 15:39 часа 994 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Водещи международни експерти призоваха Световната здравна организация (СЗО) да обяви климатичната криза за глобална здравна извънредна ситуация, предаде The Guardian. Изявлението бе направено от независимата Паневропейска комисия по климат и здраве, свикана от СЗО. В своя доклад експертите заключиха, че мащабът на заплахата вече отговаря на критериите за „извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“ (PHEIC). По-рано обозначението бе дадено преди обяваването на пандемията от COVID-19 и Mpox.

Пряко въздействие

В доклада се отбелязва, че климатичната криза оказва пряко въздействие върху човешкото здраве чрез горещи вълни, наводнения, пожари, замърсяване на въздуха, продоволствена несигурност и разпространението на опасни инфекциозни заболявания, по-специално денга и чикунгуня. Бившият исландски премиер Катрин Якобсдотир, която председателстваше комисията, заяви, че изменението на климата вече се е превърнало в заплаха за оцеляването на човечеството.

„Климатичната криза може да не е пандемия, но все пак е извънредна ситуация в общественото здраве, която заплашва самото здраве и оцеляване на човечеството. И ако не действаме по-бързо и по-всеобхватно, много повече милиони хора биха могли да умрат или да се изправят пред животопроменящи заболявания“, подчерта тя.

Сериозна заплаха

Професор Андрю Хейнс от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, който е главен научен съветник на комисията, заяви, че СЗО вече е признала изменението на климата като сериозна заплаха за човечеството, но сега е време да се предприемат по-решителни действия. „Ако продължим да отделяме парникови газове с настоящите темпове, това ще увеличи здравните рискове както за настоящите, така и за бъдещите поколения“, добави той.

Докладът също така призовава правителствата да прекратят субсидиите за изкопаеми горива. Комисията изчислява, че само в Европа подобни политики са пряко свързани с приблизително 600 000 преждевременни смъртни случая годишно.

Политика за устойчива енергетика

Според доклада европейските страни изразходват приблизително 444 милиарда евро годишно в подкрепа на нефтената и газовата промишленост. В 12 страни тези разходи вече са надхвърлили 10% от всички национални разходи за здравеопазване, а в четири страни дори са надхвърлили целия бюджет за здравеопазване. „Това не е политика за устойчива енергетика. По-скоро е провал на общественото здраве“, заяви Якобсдотир.

Тя също така предупреди, че новите субсидии за изкопаеми горива и плановете на отделните държави за разширяване на производството на петрол и газ поради кризата с Иран биха могли да имат „катастрофални последици“ за човешкото здраве.

Повече от екологичен проблем

Регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге подкрепи препоръките на комисията и заяви, че климатичната криза отдавна е престанала да бъде просто екологичен проблем. Той допълни, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток показват как зависимостта от изкопаеми горива влияе върху здравните системи, доставките на храна и стабилността на обществата.

„Аргументите за спешни действия в областта на климата не се ограничават само до екологични съображения. Това е и аргумент, свързан със сигурността, здравето и икономиката. И е морален императив“, заяви Клуге.

Очаквани рекорди 

По-рано климатолозите предупредиха, че 2026 г. може да бъде сред най-топлите години в историята. Първите месеци на годината вече са едни от най-горещите, въпреки влиянието на Ла Ниня, която обикновено умерено повишаване на температурите. Според анализаторите на Carbon Brief, 2026 г. почти сигурно ще бъде сред четирите най-топли години в историята, а 2027 г. може да постави температурен рекорд за всички времена.

Евгения Чаушева
