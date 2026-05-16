Трагедия на Витоша: Мечка уби турист

Мъж загуби живота си след нападение от мечка. Трагичният инцидент е станал в местността "Офелиите" на Витоша. Според свидетели мъжът се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното. Подаден е сигнал на 112, на място има линейка и полицейски екип, съобщи boulevardbulgaria.bg. Мечките винаги са били сред обитателите на планината Витоша. До момента не бе регистриран случай на туристи, пострадали от този вид бозайници.

Кафявите мечки завладяват Гърция: Какви са щетите?

Мечките

В Румъния броят мечките и дивите котки: Там ли е шуменската пантера?

Мечките, обитаващи Витоша мигрират през Плана, стигат до Рила и обратно. Неслучайно на Витоша има Меча скала, Меча чешма. Но това не означава, че тук вероятността да се срещнат мечки е по-голяма отколкото в останалата част на планината. По данни от 2016 г. те обитават предимно южната част на Витоша, където тогава е имало десетина кафяви мечки. По принцип мечките избягват срещите с човека, затова обитават по-диви и непристъпни места, които са отдалечени от туристическия поток. През 2024 г. в района около Витоша са забелязани около 20 мечки.

Още: Всички гледаха към клоните: Невероятният начин, по който спасиха мече след часове в капан (ВИДЕО)