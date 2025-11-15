Войната в Украйна:

Архитектът строи наново: Какво представлява новата формация, родена от конфликта в ДПС?

След месеци на подмолно напрежение и открит разкол, новият политически проект на Ахмед Доган официално видя бял свят. На учредителна конференция в София беше създадена партия "Алианс за права и свободи" (АПС), която ще бъде ръководена от четирима съпредседатели, а Доган ще заеме поста на почетен председател с реални оперативни функции.

На 15 ноември 2025 г. в София се състоя събитие, което бележи нова страница в българския политически живот. Беше учреден "Алианс за права и свободи" – формацията, която се явява директен наследник на политическата визия на Ахмед Доган след драматичния му разрив с Движението за права и свободи, оглавявано от Делян Пеевски.

Новата партия ще се управлява от колективно ръководство от четирима председатели: Танер Али (организационна дейност), Димитър Николов (сигурност и етнически въпроси), Севим Али (социална политика) и Хайри Садъков (образование и религия). Заместник-председател ще бъде доц. Николай Цонев.

Този ход обаче не е изненадващ, а е кулминацията на месеци на напрежение, което разцепи партията, доминирала политическия живот на българските мюсюлмани повече от три десетилетия.

Предисторията: Разколът на една империя

Всичко започна в края на юли 2025 г. с едно знаково писмо от Ахмед Доган. В него той обяви, че ДПС, в сегашния си вид под ръководството на Делян Пеевски, се е отклонило от своята "историческа мисия" и "либерални корени". Доган остро разкритикува превръщането на партията в корпоративна структура, обслужваща частни, а не обществени интереси, и призова за създаването на нов проект, който да върне доверието и да продължи автентичната кауза за защита на правата и свободите.

Това писмо подейства като детонатор. Десетки народни представители, кметове и цели общински структури, останали верни на своя основател, напуснаха ДПС и се обявиха в подкрепа на Доган. Разколът беше ясен и окончателен – от едната страна застана апаратът на ДПС, контролиран от Пеевски, а от другата – историческото и символно ядро около Доган.

Ахмед Доган: Почетният председател с цялата власт

На учредителната конференция на АПС Ахмед Доган получи титлата почетен председател. Това обаче не е символичен пост за оттегляне от активната политика. В устава на новата партия е записано, че той ще има "оперативни функции" и ще бъде част от 17-членното Централно оперативно бюро (ЦОБ) – реалният орган, който ще взима стратегическите решения.

Този ход е напълно в стила на Доган. Оттеглил се официално от лидерския пост в ДПС още през 2013 г., той никога не е губил контрола си върху партията. Наричан "Сокола", "Хидроинженера" и "Стратега", Доган е смятан за един от най-проницателните и влиятелни политици в новата българска история. Той е архитектът на "българския етнически модел" и човекът, който в продължение на десетилетия позиционираше ДПС като незаобиколим "балансьор" в управлението на страната.

Според експрети създаването на АПС, Доган прави няколко ключови неща:

  • Заявява "авторското право" върху политическото наследство на ДПС, което според него е било опорочено.
  • Излиза от сянка, за да поведе лично битката срещу своя бивш приближен Делян Пеевски за сърцата и умовете на традиционния електорат.
  • Опитва се да "пречисти" образа на формацията, като я представи като завръщане към изначалните либерални ценности, отвъд корпоративните зависимости.
  • В декларацията на новия алианс се говори за "възстановяване на нормалността", "върховенство на закона" и "равен достъп до обществени ресурси" – все послания, които директно атакуват модела на управление, свързван с Пеевски.

Създаването на "Алианс за права и свободи" не е просто раждането на нова партия. Това е началото на открита война за политическото пространство, което ДПС владееше десетилетия наред, а в центъра на тази война отново стои неговият архитект – Ахмед Доган.

Мартин Стоянов
