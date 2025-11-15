Начело или в сянка: Ето какъв ще е Доган в новата си партия

Ахмед Доган беше избран за почетен председател на АПС с оперативни функции, стана ясно на националната учредителна конференция на партия Алианс за права и свободи, предаде БНТ. Делегати от цялата страна се събраха за началото на втория политически проект на Доган. Работата му ще бъде подпомагана от четирима представители и един заместник-председател. За зам.-председател е избран бившият военен министър Николай Цонев.

Учредяването на партията

След като през септември Ахмед Доган обяви, че създава нова партия Алианс за права и свободи (АПС) - той и хората около него днес се събраха, за да я учредят.

За целта те проведоха учредително събрание, което беше открито от народния представител Танер Али, който благодаря на всеки поотедлно за всичко, което прави, за споделеността и за заедността. "Благодарим от сърце на Ахмед Доган, благодарим, че ви има, благодарим, че сме заедно", каза още Али.

Създаването на партия се наложи след разцеплението на ДПС и след като Делян Пеевски спечели битката за формацията, създадена навремето от Ахмед Доган. Припомняме, че дори се наложи отцепниците от ДПС да се явят на последните парламентарни избори като АПС.

През септември инициаторите на новата политическа партия обявиха, че тя се създава, за да допринесе за единството на всички български граждани в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и други международни договорености за изграждане на демократично, гражданско общество и правова държава.