ИТН се гърчи и се заканва: Отговорността оттук нататък е на всички, предизвикали този хаос

"Ние бяхме задължени да чуем какво мислят българските граждани и да се съобразим с техните желания", обявиха от "Има такъв народ" след оставката на кабинета "Желязков". ИТН бе една от партиите в правителството заедно с ГЕРБ-СДС и БСП, а то бе подкрепяно от "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски. На фона на масовите протести срещу властта управляващите решиха да се оттеглят на 11 декември, но от партията на Слави Трифонов виждат разлика между тези демонстрации и протестите от предишни години.

"Бащи на хаоса"

"Днешните протести бяха организирани от хора, хвърлили държавата в хаос преди време. Същите тези хора пожелаха гражданската енергия да замаскира тяхното мракобесно лице", заяви Станислав Балабанов. Той нарече „бащи на хаоса“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Радостин Василев, Костадин Костадинов, Ивелин Михайлов, приравнявайки ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ с твърдението, че те саботират влизането в еврозоната - процес, който вече е приключил и е необратим. Протестите бяха организирани единствено от ПП-ДБ.

"Бащите на хаоса в навечерието на еврозоната ще се опитат да направят всичко възможно обществото да не е подготвено да влезе по този път. Какъв ще е ефектът, ще го оценим всички, вероятно и по джоба си. След като искаха хаос, респективно го получават въпросните политически лидери. След като хората искат промяна, има демократични процедури в България – може след 8 избора да има още 8 избора", твърди Балабанов.

"Тяхна е волята, ние чухме българските граждани и ИТН заедно с колегите от другите две политически формации (в правителството) взехме правилното решение сега. Хаосът го избра опозицията", допълни той.

ИТН вече не носи отговорност

Тошко Йорданов - лидерът на парламентарната група на "Има такъв народ", заяви, че "едно общество, в случая българското, трябва да взима решения и да носи последствията от тях, така както трите партии носим последствията от това да сме заедно в управлението".

Снимка: БГНЕС

"След като оттук нататък няма да има правителство, отговорността вече не е на нито една от трите партии. Мисля, че на много от вас, на много работодатели, на много синдикати след време ще им се плаче за бюджета, който сега няма да бъде приет. На много от вас също много ще им се плаче за нещата, които ще се случат от 1 януари“, каза той и заговори за "хаос във всички нива на обществото".

Припомняме, че първият протест беше срещу проектобюджет 2026, след което управляващите оттеглиха спорния законопроект, с който се вдигаха данъци и осигуровки. След това внесоха нов бюджет за догодина, но само с отлагане на тези мерки за следващи години.

"Но тъй като една част от обществото предпочете това, няма проблем – ние не сме закопчани за тази власт, не си мислим, че светът без нас ще свърши. Но отговорността оттук нататък ще е на всички, които предизвикаха този хаос – за финансовата стабилност на страната, за риска за бюджета, за липсата на социални придобивки, за това ще се увеличават ли данъци. Защото същият този Асен Василев, който с мъжествения си глас пищя на площада, докато беше министър, искаше да вдига данъци. Всеки един български гражданин трябва да знае, че носи отговорност за това. Ние нашата отговорност сме си я поели, ще си продължим по нашия път, оттам нататък всеки друг трябва да носи отговорността, която му се стовари на главата в този момент. Последствията оттук нататък са на тези, които предизвикаха това", твърди Тошко Йорданов.

Относно Асен Василев - лидерът на ПП не се е застъпвал за вдигане на данъци като държавна политика, докато беше финансов министър, както твърди Йорданов.

