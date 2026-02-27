Министър сигнализира за потенциална заплаха за националната сигурност

Има заплаха за националната сигурност. Премиерът Андрей Гюров вече е известен. Снощи получихме сигнала, службите са информирани. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап. Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг, докато представяше екипа си.

"Няма да се огъна"

"Няма да се огъна. Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов.

И допълни, че "първият ни приоритет е прозрачност". "Борбата с корупцията остава върховен приоритет. Колкото и месеца да имаме - три или шест, ние ще използваме всяка минута за общественото благо. Ние гарантираме секторът да не бъде повлиян от смяната. Искаме да уверим всички, че ще се работи по график", каза той.

По думите му "борбата с корупцията е борба за осигуряване на ресурс за хората, които работят, фермерите, преработвателите, всички, които работят и заслужават за труда си тези пари".

"За съжаление твърде много години лесните пари и едни кабинети, които не действаха в интерес на общество, превърнаха сектора в магнит за хора, които нямат нищо общо с дейността на земеделци или преработватели, а по-скоро се интересуват единствено от лично облага", смята земеделският министърът.