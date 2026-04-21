Божидар Божанов: Не успяхме да убедим хората, че ние сме инструментът, който да демонтира модела на завладяната държава

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов благодари на всички избиратели на ПП-ДБ за подкрепата на изборите. Той отчете, че въпреки че коалицията е спечелила над 62 000 гласа в повече отколкото на последните избори и че има единствена ръст спрямо всички партии в досегашния парламент, това не е успех. "“Не успяхме да убедим хората, че ние сме инструментът, който да демонтира в голяма степен модела на завладяната държава. Не бяхме в онази организационна форма, която е способна да го направи, затова широкото мнозинство хора подкрепиха Румен Радев, който дойде със същите заявки за посочения от нас модел “Пеевски-Борисов”.

Много шум за нищо: Разочарованието Gen Z

Кампанията

Можеше да проведем много по-добре кампанията, на места тя изглеждаше разединена - с няколко различни цвята, слогана и програми дори, с неефективна подредба на листите”, каза Божанов в интервю за “Лице в лице” по bTV. Той е категоричен, че ПП-ДБ не могат да си заравят главата в пясъка и трябва да се приведат в адекватен вид за следващи избори, за да може да спечелят по-широк кръг избиратели. “Ние трябва да убедим много повече хора, че ние сме тези, които можем да упражняваме власт, които можем да управляваме компетентно, подготвено и единно”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Още: Внушителният брой гласове и успех на Радев, изпреварили Борисов от 2009 г. и напомнили за рекорд на Иван Костов (СНИМКИ)

Упреци

Той отхвърли упреците на Бойко Борисов, че ГЕРБ е загубил 100 000 избиратели заради сглобката си с ПП-ДБ. “Загубата на ГЕРБ си е тяхна отговорност и тя не е заради една или друга сглобка, а заради това, че не можаха да се отделят от Пеевски, което Борисов много добре е знаел. Когато си между Наказателния кодекс и електоралната реалност, понякога избираш НК. И Борисов днес го призна - каза, областният управител на Разград го изгонихме от партията, но не можахме да го махнем и при Главчев, и при Росен Желязков. Този областен беше на Пеевски, а Пеевски дотолкова беше погълнал ГЕРБ, че един областен управител не могат да махнат и това сега им изяде главата”, каза още Божанов.

Нов Висш съдебен съвет

Още: Признание: Gen Z нито направиха революция, нито гласуваха масово

Партийният лидер смята, че в новия парламент има шанс веднъж завинаги да бъде премахнат моделът на задкулисното влияние върху съдебната власт. И че трябва бързо да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но по променени правила. За да има гаранции, по думите му, че във ВСС няма да попаднат поредните безименни хора, които да бъдат прихванати заради свои прегрешения в миналото. Новите членове на ВСС след това трябва да изберат главен прокурор, който да не е по модела “ти си го избра”, т.е. да не е такъв главен прокурор, на когото някой ще му вдига телефона, поставяйки задачата удари едни и да сложи чадър на други, каза Божанов.

Бившият пилот, подкрепящ Путин, който е на път да се превърне в най-лошия кошмар за ЕС: Какво написаха световните медии за "новия Орбан" Румен Радев

Опозиция

“Ние сме в опозиция, това е ясно. Което не значи, че няма да имаме нашите инициативи по нашите приоритети, ако те получат подкрепа - още по-добре. Но дяволът е винаги в детайлите, понякога в най-малките. Ще подкрепяме правилните неща на “Прогресивна България”, както и при кабинета “Желязков” - подкрепяхме го за еврозоната и бяхме остра опозиция по въпросите на завладяната държава. Ако от наша и на нашите избиратели гледна точка новото управленско мнозинство на ПБ прави грешки, ще бъдем силно опозиционни”, каза съпредседателят на “Да, България”. Той предупреди, че поради факта на абсолютното мнозинство има рискове ПБ да залитне в една по-недемократична посока. Затова, по думите му, демонтирането на модела на завладяната държава започва с инструментите на Брисов и Пеевски, но стига дотам, че никой да не може да използва тези инструменти - КПК, прокуратура, служби, контрол върху медии, за политически цели. “Именно за това ще следим в парламента - дали този подход се изпълнява, или е само “дайте да изгоним Борисов и Пеевски, което е правилно и закъсняло, за да се прехвърлят после тези инструменти в други ръце”, каза Божидар Божанов.

Още: Като изключим победителя, едни чудесни избори!

Той препоръча едно от символните действия на новия парламент да бъде свалянето на държавната охрана на Пеевски и Борисов. “За да видят хората, че този модел си отива. Дали той ще бъде заменен със следващ модел - нашата работа като опозиция е да не позволим това да се случи”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Едно село хора са гласували в Македония, в Турция - двойно по-малко от преди