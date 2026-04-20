Много шум за нищо: Разочарованието Gen Z

Всяко поколение се успокоява, че не е успяло да направи всичко, което е искало, но има надежда - "младите". Те ще дойдат и ще са по-умни, по-отговорни, по-активни. Докато не лъсне, че младите са също толкова мързеливи, глупави или наивни, колкото старите.

Това се случи на изминалите избори - митът за вездесъщите Gen Z рухна. Мнозина се бяха излъгали и им възлагаха прекалени надежди.

Мнозина решиха да им препишат свалянето на властта след огромните декемврийски протести. А истината е, че по площадите имаше точно толкова "братовчеди" и родители, колкото Gen Z-та. Просто от един момент някой реши, че основната движеща сила на протестите са най-младите и оттам нататък те бяха по всички телевизионни студия и живи включвания.

Без да са имали заслугата на кой знае каква политическа активност досега. Не бяха от най-активната възрастова група на миналите избори, не се вдигнаха да са най-активни и сега.

Нито отличителна активност, нито гласове

А надеждите върху тях бяха големи. Социалните мрежи ги величаеха като новите "строители на модерна България", изненадващо мъдри и отговорни за годините си, които ще се надигнат и ще ни покажат "как се прави тая работа" и какво означава будно гражданско общество.

Уви, нищо такова не показаха. По данни на "Мяра" групата 18-30 г. е с активност 31%, много далеч от следващия сегмент 31-60 години, от които цели 56% са излезли да гласуват.

"Мъдростта" им също е под въпрос. Всъщност, Gen Z демонстрираха, че са същите като всички останали. Първа политическа сила при тях според "Алфа рисърч" е партията на Радев с цели 34% подкрепа. Както и при всички останали. Дотук с отличителния и критичен нов поглед към живота.

Явно тая работа с новото мъдро поколение и този път няма да стане. Ще се окаже "много шум за нищо" и пак ще стане "както винаги".

След 10-ина години и Gen Z-тата ще почнат да осъзнават, че нищо съществено не са направили и са точно там, където и ние сега. И ще се надяват новите алфи да са по-умни и активни от тях.

Като се добави образователното дъно, което всяко ново поколение копае, и функционалната неграмотност, която заразява все по-тежко хората от всяка следваща буква от азбуката, прогнозите не са оптимистични. Когато ти е трудно да разбереш какво четеш, а и не четеш много, политическата критичност става кауза пердута.

Автор: Десислава Любомирова