"Допусна голяма грешка": Тръмп обвини Обама, че е разкрил класифицирана информация за извънземните (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини предшественика си Барак Обама в разкриване на класифицирана информация, когато наскоро заяви, че извънземните са реални, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил никакви доказателства в подкрепа на обвиненията си. „Той го е извадил от класифицирана информация. Не би трябвало да прави това. Той допусна голяма грешка“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, пътувайки към щата Джорджия.

Reporter: Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?



Trump: He gave classified information. He’s not supposed to be doing that.



Reporter: So aliens are real?



Trump: I don’t know if they’re real or not. He made a big mistake. pic.twitter.com/gCKDjUSSTJ — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

По време на интервю с водещия Брайън Тайлър Коен, публикувано в интернет в събота, Обама беше попитан дали „извънземните са реални“. „Те са реални, но не съм ги виждал и не се държат в Зона 51. Няма подземно съоръжение, освен ако няма такава огромна конспирация и не са го скрили от президента на САЩ“, заяви Обама.

Зона 51 е класифицирано съоръжение на ВВС в щата Невада, за което теоретиците на конспирацията предполагат, че съдържа тела на извънземни и разбит космически кораб. Архиви на ЦРУ, публикувани през 2013 г., казват, че обектът всъщност е изпитателен полигон за секретни шпионски самолети.

Ройтерс отбелязва, че в забележките на Обама не е имало индикация, че бившият президент се е позовавал на класифицирана информация. „Не видях доказателства по време на президентството си, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!“, написа Обама в неделя в социалната мрежа „Инстаграм“.

В публикацията Обама обясни убеждението си, че извънземни съществуват, като заяви, че статистическата вероятност за живот извън Земята е висока, защото Вселената е необятна, но добави, че шансовете извънземен живот да посети Земята са ниски, предвид разстоянието.

Самият Тръмп отговори с „Не знам дали са истински или не“, когато беше попитан дали е виждал доказателства, че извънземни съществуват. Белият дом заяви, че няма какво да добави към коментарите на президента. Офисът на Обама не отговори веднага на искане за коментар.