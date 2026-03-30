Борисов: Заради кмета Лама деца от София ще идват да се лекуват в Пловдив (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети строящата се нова детска клиника към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, като представи проекта като пример за "прогрес" и резултат от управлението на партията. "Трябва да се научим да казваме нещата с истинските им имена. Това е нашият прогрес - от гола поляна успяхме да направим тази нова детска клиника в Пловдив и паркинг с 660 места с хеликоптерна площадка", заяви Борисов на място.

Новото лечебно заведение е пететажно и ще бъде свързано с основната база на болницата чрез топла връзка. По думите на директора проф. Карен Джамбазов строителната част трябва да приключи до края на април, а до края на годината се очаква клиниката да започне да приема пациенти.

Тя ще разполага със 104 легла и ще обслужва деца от целия Южен централен регион. В нея ще бъдат разположени отделения по гастроентерология, ендокринология, онкохематология и други специалности, като ще поеме дейности, които в момента се извършват в остарялата база на бул. "Васил Априлов".

"Разполагаме със 104 детски легла. Това ще бъде основната детска клиника за целия регион на Южна България - една огромна мечта, която си поставихме като задача", посочи Джамбазов, като подчерта, че проектът е реализиран с държавно финансиране.

"Заради кмета Лама"

Борисов свърза изграждането на клиниката с Плана за възстановяване и устойчивост. "Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има План за възстановяване и прогресът щеше да стане в регрес", заяви той.

По думите на Георги Георгиев за оборудване са осигурени 8,5 млн. евро безвъзмездни средства. Кметът на Пловдив Костадин Димитров акцентира върху инфраструктурата около болницата, като подчерта значението на пътните връзки и текущите проекти в района.

В изказването си Борисов направи и политически коментар, като сравни проекта в Пловдив с липсата на подобна детска клиника в София. Той заяви, че деца от столицата ще идват да се лекуват в Пловдив.

"В София няма да има детска болница, защото кметът е Лама", атакува лидерът на ГЕРБ. "Там се развиваме по друг начин - отварят ни се фонтанелите, чакрите. Не ви го пожелавам това за Пловдив."

"Това ще остане много след нас"

В рамките на посещението си в града лидерът на ГЕРБ отиде и до строящия се храм "Св. Апостол Ерм" в район "Тракия", където бе посрещнат от митрополит Николай.

"Това ще остане много след нас", каза Борисов при огледа на сградата, която е в груб строеж повече от 20 години.

От своя страна владиката заяви: "Величествен храм на вярата, надеждата и любовта" и допълни: "До свършека на света". Борисов пое ангажимент за отпускане на 2 млн. лева за довършването на храма. "Без Бог нищо не можем да направим", каза още той.

Митрополит Николай благодари за подкрепата и изрази надежда за бъдещо съдействие: "Живеем с вяра, че и в бъдеще ще помагате пак. Молим се за вашето здраве и успех. Бог да ви помага".

Посещението на Борисов в Пловдив е част от предизборната му програма, като след обиколката той се насочи към среща с местния бизнес.