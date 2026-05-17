За денонощие: Цели 44 пожара с трима пострадали в България

17 май 2026, 8:35 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
През изминалото денонощие в страната са потушени 44 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, цитирани от БТА. При пожарите са пострадали трима граждани.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които 10 са били в жилищни сгради, два – в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет – в транспортни средства, един – в съоръжения на открито и четири други.

Екипите са реагирали на 112 сигнала за произшествия, извършени са 63 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства, две – при инциденти с опасни вещества, две – при битови или промишлени инциденти, една – при оказване помощ на пострадали граждани и 56 - техническа помощ. 

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са били пет.

Спасиана Кирилова Редактор
