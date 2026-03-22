Бойко Борисов с нов мандат, начело на ГЕРБ

Националното съвещание на ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател на партията с 983 гласа, предаде Нова телевизия. До гласуването се стигна след изтичане на мандата на председателя на партията. Припомняме, че за първи път Борисов стана лидер на основаната от него партия ГЕРБ на 10 януари 2010 г., като до момента той има 16-годишен стаж като лидер на политическата сила.

В тази връзка той благодари за подкрепата на своите съпартийци и заяви, че ГЕРБ е най-стабилната европейска партия.

Кои ще са неговите заместници?

„Благодаря за подкрепата. Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени за заместник-председатели“, заяви Борисов, а след гласуване двамата бяха избрани единодушно.

Има ли изненади в ръководството?

В ръководството на партията не изглежда да има големи промени. Новата Изпълнителната комисия се състои от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Цвета Караянчева ще има нов пост в партията. Досега тя беше член на ИЗпълнителната комисия, но сега ще заеме поста председател на Контролната комисия стана.