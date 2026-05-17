Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

След като украинският президент Володимир Зеленски даде инструкции на военните и на специалните служби да отговорят на руските зверства от 13 и 14 май, когато срещу Украйна бяха изстреляни над 1500 дрона и повече от 50 ракети и загинаха над 20 души (включително три деца) в Киев, отговорът не закъсня. Той беше ответен - по руската столица Москва и по-широкия регион около нея. Има пожари и поразени обекти - включтелно летище "Шереметиево" и енергийни съоръжения, но и жилищни сгради, а местните власти съобщават за поне три жертви и 16 пострадали.

Взривове в Москва и областта

След полунощ жителите на Зеленоград (област Москва) съобщиха за голям брой експлозии. Съобщава се и за пожари.

Освен това се съобщаваше за взривове в Химки, Лобня и Наро-Фоминск в околностите на руската столица. Според местни жители в Химки дрон се е разбил в жилищен блок на улица „Кудрявцева“ № 2А.

Взривове имаше дори в центъра на Москва. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи около 4 ч. на 17 май, че през последните 24 часа е бил свален 114-ият дрон, летял към града. След това той продължи да съобщава за сваляне на поредни вълни безпилотни апарати.

"Според предварителни данни - в резултат на ударите с дронове са ранени 12 души. Ранените са предимно в района на контролно-пропускателния пункт на нефтопреработвателния завод в Москва, като засегнати са работници от една смяна. Работата на завода не е прекъсната. Повредени са три сгради", написа Собянин в 6:19 ч. "Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната продължават да отблъскват масираната атака. През последните 24 часа са свалени над 120 безпилотни летателни апарата". По-късно числото стигна до 127.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA сподели кадри от полети на дронове над Московската област и Москва тази сутрин, като на техен фон се чуват местни жители: „Страх ме е, момичета, мамка му, прелетя над прозореца ми“.

Какво е ударено?

Според анализ на ASTRA на база геолокализирани кадри - тази сутрин в Зеленоград (е бил нападнат и в момента гори Технопарк „Елма“. Той беше атакуван и преди това през май 2025 г. Кадри от очевидци показват, че един от пожарите е възникнал именно там - видеото е заснето от алея „Сосновая“, на около 800 метра от пожара. Основните дейности на компаниите, базирани в технопарка „Елма-Зеленоград“, са производство на електроника, контролно-измервателна апаратура, оптично оборудване, преработка на материали, научноизследователска и развойна дейност, информационни технологии и производство на потребителски стоки. Технопаркът се счита за дом на над 150 компании. Общата площ е 60 000 м², а площта на терена е 6 хектара.

През май 2025 г. атака на територията на технологичния парк нанесе щети на завода за микроелектроника „Микрон“, който е под санкции от САЩ.

В Зеленоград е ударена жилищна висока сграда. Няма данни за жертви.

Според губернатора на Московска област при украинските атаки срещу региона са загинали най-малко трима души, а четирима са ранени. „От 3 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана отблъскват мащабна атака с дронове срещу столицата. Това е известно до момента. Химки (микрорайон Старбеево): Жена загина, когато дрон удари частен дом. Друг човек е затрупан под развалините. Спасители и всички служби за спешна помощ работят на мястото. Двама мъже загинаха в село Погорелки (Митищи). Там отломки от дрон са ударили сграда в строеж. Всички служби работят на мястото на инцидента. Друга къща е била повредена от отломки; няма ранени", съобщи той.

"В микрорайона Путилково в Красногорск дрон е ударил жилищен блок, повреждайки няколко апартамента. Няма ранени жители. В Истра дрон е ударил жилищни сгради: жилищен блок на улица „Космонавтов“ в Дедовск и шест частни къщи в село Агрогородок. Според предварителна информация трима мъже и една жена са ранени. Всички получават медицинска помощ. Друга частна къща се е възпламенила, след като дрон се е разбил в село Суботино (област Наро-Фоминск). Според предварителна информация няма жертви. Нападнати са и инфраструктурни обекти в няколко общини. Пожарникари, служби за спешна помощ, полиция и служители на местната власт продължават да работят на всички места. Моля всички да запазят спокойствие. Аз лично следя ситуацията“, написа Андрей Воробьов.

Според анализ на ASTRA в Москва е бил ударен и жилищен небостъргач на улица „Михайлова“ № 31А. Няма данни за жертви.

Бензиностанцията в Солнечногорск, Московска област, е била атакувана и е обхваната от пожар, сочи анализ на кадри от очевидци, извършен пак от ASTRA. Това е голям обект за обработка на гориво в Московска област, част от основната система от нефтопроводи около Москва. Тя се използва за съхранение, прехвърляне и транспортиране на бензин и дизелово гориво. Намира се в близост до село Дурикино в градския район. Бензиностанцията разполага с множество резервоари за съхранение на гориво.

След атака с дронове е избухнал пожар на летище „Шереметиево“ в Москва. На снимка, геолокализирана от ASTRA, се вижда, по предварителни данни, зоната на писта 3. Точният характер на пожара не е известен. От летището потвърдиха, че причината за инцидента са „отломки от дрон“. „Отломките се намират на безопасно разстояние от зоните за обслужване на пътници и самолети. Службите за спешна помощ са на място и осигуряват необходимите мерки за сигурност. Няма ранени или щети в района на летището. Ситуацията в пътническите терминали е спокойна. Летище „Шереметиево“ предоставя стабилни услуги за обслужване на пътници и самолети“, се посочва в съобщението.

„Всички служители, работещи на гишетата за чекиране и в магазините, напуснаха постовете си. Главният екран беше изключен, излъчваха се само реклами. По високоговорителите се чуваше съобщение, призоваващо хората да запазят спокойствие и да се отдалечат от прозорците“, описа ситуацията на летището по време на инцидента читател на ASTRA.

От руското военно министерство съобщиха, че през нощта над територията на Русия са били "унищожени" 556 украински дрона. Дроновете са били свалени над регионите Белгород, Калуга, Курск, Орел, Брянск, Воронеж, Тула, Смоленск, Псков, Липецк, Твер и Ростов, както и над Краснодарския край, Московска област, анексирания Крим и водите на Черно и Азовско море.

Атаки и в Крим

Жителите на Севастопол, на окупирания полуостров Крим, също съобщават за голям брой експлозии. А "губернаторът", назначен от Кремъл, Михаил Развожаев написа, че работи системата за противовъздушна отбрана. „В Севастопол силите за противовъздушна отбрана и нашите мобилни противопожарни екипи продължават да отблъскват атаките на украинските въоръжени сили. Над морето и в различни райони на града бяха свалени 25 безпилотни летателни апарата. Според предварителна информация - няма ранени. Службата за спасяване на Севастопол е регистрирала следните щети: Един от безпилотните летателни апарати, натоварен с голямо количество експлозиви, беше свален близо до Кара-Коба. Части от сваления безпилотен летателен апарат също така повредиха електропровод за високо напрежение. Поради това в момента има прекъсвания на електрозахранването в различни райони на града. Ремонтните и възстановителните работи ще започнат, след като тревогата приключи", заяви той.

Според него не е вярна информацията, че ТЕЦ „Севастопол“ е пострадала. "Повредени са пет прозореца в различни жилищни сгради в различни части на града. В района Фиолент три частни къщи в три градинарски сдружения са претърпели щети по покривите и стените си от шрапнели от свалените безпилотни летателни апарати“, добави „губернаторът“ Развожаев.