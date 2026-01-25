БСП да направят поредния преврат и да си вземат Радев: "Съвети" от Атанас Атанасов

"БСП да вземат на конгреса, който им идва, да направят поредния преврат, да си го вземат Румен Радев и да отидат на предсрочни парламентарни избори". Това заяви лидерът на "Демократи за силна България" и народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов пред БНР. Той подчерта, че на този етап спрямо позициите, които е вземал държавния глава, коалиция след предсрочните избори е изключена.

И Радев ли ще е като Царя?

Снимка: БГНЕС

Според него Румен Радев е евроскептик. Атанасов го запита какво мисли за европейските въоръжени сили в усложнена европейска обстановка. "Дайте му думата, но само да не се изненадате, ако заеме позицията на Царя Симеон Сакскобургготски, който дойде и каза, че ще ни оправи за 800 дни, а след това не даваше интервюта", заяде се Атанасов с Румен Радев.

Той увери, че ПП-ДБ заедно ще се явят на предсрочните парламентарни избори.

Атанасов заяви още, че не е изненадан от исканията на лидера на ПП Асен Василев за листите на коалицията и в тях да не влязат Явор Божанков, Даниел Лорер и Лена Бориславова.

Атанасов добави още, че ПП-ДБ не са се отказали от идеята си да излязат с общ кандидат за президент.

