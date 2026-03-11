Завинаги против Сорос: Пеевски бърза да закълне България във вярност на Тръмп

Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" български депутат и лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски отново опитва да привлече вниманието на американския президент Доналд Тръмп. Как - партията на Пеевски обяви, че внася в парламента проект на решение Министерският съвет да бъде задължен да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир (за Газа), измислен от Тръмп. Съветът по никакъв начин не е одобрен от ООН.

За нас няма алтернатива

Според санкционирания по "Магнитски" депутат, за България нямало алтернатива, освен да следва линията на Тръмп във външната политика.

"Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха. Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент.

С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос", пише в официалната позиция на ДПС Ново начало за законопроекта.

