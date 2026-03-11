"Ала-бала", Илон Мъск и венецуелска следа: Парламентът изслуша ЦИК и министъра за изборите

Народното събрание изслуша членовете на Централната избирателна комисия и служебния министър на електронното управление Георги Шарков относно подготовката и организацията на изборите на 19 април. Повод за изслушването стана искане на парламентарната група на "Възраждане". Ден по-рано представители на парламентарните сили присъстваха на публичното теглене на номерата на машините за гласуване в Министерството на електронното управление. От "ДПС-Ново начало" тогава заявиха, че устройствата на "Смартматик" могат да бъдат използвани за манипулиране на вота и предупредиха, че ще разкрият как се прави "ала-бала" малко преди изборния ден.

В началото на изслушването Ангел Славчев от "Възраждане" заяви, че все още няма готова методика за използването на машините, като посочи и липсата на обществено обсъждане по темата.

"Научихме и че няма изпълнител за поддръжката им. Вчера МЕУ, волно или неволно, направиха опит да дискредитират използването на машини", каза той. Още: Сарафов свика съвещание за изборите в деня, когато ВСС ще обсъжда смяната му

Министърът на електронното управление Георги Шарков отговори, че министерството следва утвърдена процедура и график за подготовката на машинното гласуване и за удостоверяването на устройствата. По думите му ведомството изпълнява и друга задача, възложена от ЦИК - осигуряването на видеонаблюдението по време на изборния процес.

Шарков подчерта, че машините са собственост на държавата чрез ЦИК. По информация на комисията 11 800 устройства са технически изправни и ще бъдат използвани на изборите.

Министърът призна, че към момента ЦИК все още не е сключила договор с изпълнител за техническата поддръжка на машините.

"Прав сте, че още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Съгласно този срок, когато бъде избран имаме съответните процедури, които да задвижим", каза Шарков. Още: Иво Сиромахов обясни за кандидатурата си на предстоящите избори

След подписването на договора предстои създаването на работна група, която да актуализира методиката за работа с машините.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че решението на комисията за удостоверяване на устройствата е напълно съобразено с изискванията на Изборния кодекс.

Говорителят на ЦИК Росица Матева обясни, че препоръката към кметовете да не бързат с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии е била направена, за да се гарантира, че всички предложени членове предварително са дали съгласие да участват и да се избегнат последващи смени.

По време на изслушването Христо Гаджев от ГЕРБ попита на какъв етап е разработването на софтуера за машините и защо са били изтеглени номерата им, ако софтуерът все още не е напълно готов. Още: Гюров обяви ще вземат ли великденски добавки пенсионерите

Министър Шарков обясни, че системата има три нива - операционна система, стандартен код за работа с интерфейса и трети елемент, който представлява параметризацията на машините, включително въвеждането на изборните списъци и данните за конкретния вот.

По думите му софтуерът ще бъде достъпен за няколко екипа на Министерството на електронното управление в защитена среда, за да бъде прегледан и коментиран.

"Прав сте - в момента ги взимаме само като номера - в тях ще бъде налят кода, с който ще се проведат тези избори", каза още Шарков.

Той посочи, че предстои и проверка дали машините отпечатват всички изисквани протоколи и отчети. По отношение на видеонаблюдението министърът заяви, че системата вече работи и не се нуждае от одит.

"Няма как да има манипулация. Целта му е публичност", каза Шарков.

По време на изслушването депутати от "ДПС-Ново начало" поставиха въпроси за достъпа до машините и софтуера им. Станислав Анастасов заяви, че според информация, получена от ЦИК, от 2019 г. насам двама или трима венецуелски граждани са имали ключова роля и достъп до системата.

"Постоянно е имало присъствие на двама-трима венецуелски граждани с ключова роля, които са имали достъп. Говорим за тези хора от режима на Мадуро", каза той.

Анастасов посочи още, че партията му е изпратила запитване до ЦИК през януари след изказване на американския предприемач Илон Мъск относно машините на "Смартматик".

Министър Шарков отговори, че няма никакви доказателства в подкрепа на подобни твърдения и подчерта, че Министерството на електронното управление не следи политическите аспекти около използването на тези устройства, тъй като решенията за тях са в правомощията на ЦИК.

Той отхвърли и обвиненията, че е провеждал множество срещи с представители на "Продължаваме промяната - Демократична България". По думите му министерството е провело официални разговори с Обществения съвет към ЦИК, а преди седмица е имал среща с депутата Божидар Божанов за обсъждане на изборния процес. Още: Помогна ли на Румен Радев първата дама с постовете си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Във втория кръг от въпроси Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" попита кой има достъп до изходния код на системата и кой инсталира финалната версия на софтуера в машините. Според него експерти твърдят, че потенциална манипулация може да се случи между компилирането на кода и неговото инсталиране.

Шарков отговори, че всички етапи на разработването и инсталирането на софтуера са ясно описани в процедурата и подлежат на контрол. Той обясни, че всяка машина има собствен хеш код - контролно число, което ще бъде публикувано на сайта на ЦИК.

По думите му всеки наблюдател на изборния процес ще може да сравнява тези данни и да проверява дали машината работи с коректния софтуер.

"Илон Мъск не се е изказвал, че са създадени за манипулиране на избори. Прочетете внимателно какво е казал", добави министърът.

По време на изслушването се стигна и до лични въпроси към министъра. Станислав Балабанов от "Има такъв народ" попита дали Шарков е бил член на управителния съвет на "ИКТ Клъстер" заедно със Саша Безуханова и дали синът му е заемал ръководна позиция в "Telerik", когато компанията е била управлявана от настоящия кмет на София Васил Терзиев.

Шарков потвърди, че е съучредител на фондация "ИКТ Клъстер" и че в управителния съвет са участвали множество представители на българската IT индустрия, включително и Саша Безуханова. Той добави, че вече е напуснал управителния орган съгласно законовите изисквания за заеманата от него публична длъжност.

Министърът уточни още, че синът му е работил с "Telerik Academy" в сферата на обученията, но отрече Васил Терзиев да е имал управленска позиция в тази дейност.

В края на изслушването депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов коментира, че дебатът е показал единствено, че институциите действат в рамките на закона.

"Изхабихме 2 часа на парламента, за да разберем, че институциите спазват закона и за това представителите на ЦИК и министъра да обяснят какво пише в закона", заяви той.