Спират поръчката за ремонт на двигателите на МиГ-29

Обществена поръчка за ремонт на двигатели за самолетите МиГ-29 е била прекратена от Министерството на отбраната. Причината е, че не е било подадено нито едно заявление за участие, става ясно от решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Поръчката беше обявена за 21 млн. евро в началото на февруари, но досега не е било подадено нито едно заявление за участие.

Въпреки че от близо година България има осем нови F-16, МиГ-29 остават основните за изпълнение на задачите по охрана на въздушното пространство и на НАТО, и на България, до приемането на новите машини.

Полша е основното място за ремонт на двигателите на МиГ-29 от малко повече от десетилетие, но заради войната в Украйна това е трудно, признаха миналата година от военното ведомство.

До очакваното достигане на оперативна готовност на F-16 през 2028 г., страната ни ще трябва да използва МиГ-овете. Общо за поддръжката на МиГ-29 и щурмовите СУ-25 през 2026 г. са предвидени малко над 114 млн. лв.