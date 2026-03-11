ВМРО ще има свои хора в листите на Румен Радев

Представители на ВМРО ще се включат в кандидат-депутатските листи на формацията на бившия президент Румен Радев "Прогресивна България" за предстоящите парламентарни избори. Това съобщи Красимир Червилов – член на националното ръководство на ВМРО – Българско национално движение, областен координатор на партията и общински съветник в Стара Загора. По думите му партията ще участва в листите с млади кандидати – членове и симпатизанти на ВМРО, които не са обременени от досегашния политически модел.

"Ще предложим млади хора, необременени членове и симпатизанти на партията", заяви Червилов.

Още в началото на март ВМРО обяви, че ще подкрепи политическия проект на Радев, но не участва в самата регистрация на коалицията. До момента от "Прогресивна България" не са обявени конкретни имена в листите, освен това на самия лидер на формацията. Още: "Галъп" с любопитна прогноза ще има ли Румен Радев мнозинство в следващия парламент

Червилов посочи, че решението на ВМРО да застане зад проекта на Радев не е било взето лесно, но е продиктувано от убеждението, че страната се нуждае от по-широко политическо обединение.

"Повече от всякога на България е необходимо обединение", каза той, като допълни, че серията от избори през последните години е довела до сериозна политическа и икономическа криза.

Според него сътрудничеството около "Прогресивна България" е опит за обединяване на хора, които искат промяна на досегашния модел на управление.

"Това е обединението на българите, които искаме демонтирането на онзи модел, който беше наложен в България последните години. Някои го наричат Борисов – Пеевски, аз бих казал и ПП-ДБ", коментира Червилов. Още: Димитър Ганев: Радев ще остане дистанциран в кампанията

Той смята, че този модел е довел до редица проблеми в управлението на държавата и до блокиране на ключови сектори.

"Като човек, идващ от сферата на културата, като заместник-директор на операта в Стара Загора, мога да кажа, че проблемите на културата са огромни. Подобна е ситуацията и в почти всяко министерство", добави той.

По думите му изход от тази ситуация може да бъде намерен само чрез по-широко политическо обединение около президента.

ВМРО беше част от управляващи коалиции заедно с ГЕРБ в периода между 2014 и 2021 г. Лидерът на партията Красимир Каракачанов беше вицепремиер и министър на отбраната в кабинета "Борисов 3" между 2017 и 2021 г. Още: Демерджиев остави отворен въпроса ще бъде ли кандидат от "Прогресивна България"

Решението за подкрепа на проекта на Румен Радев обаче не се приема еднозначно във всички структури на партията. Още при обявяването му общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера заяви, че има резерви към тази стъпка и че подобни колебания съществуват и сред част от организацията в София.

Въпреки това подкрепата за "Прогресивна България" е била одобрена с мнозинство от организационния съвет на ВМРО.