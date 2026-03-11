Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война!

„Европа трябва да има собствен глас — глас в защита на международното право, дипломацията и мира. Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург по време на дебат за ситуацията в Близкия изток.

В изказването си той определи случващото се като пореден пример за отслабване на международния правов ред. „Ситуацията в Близкия изток е опасна ескалация с неясна стратегическа цел, която рискува да прерасне в мащабна война с непредвидими последици“, посочи Вигенин.

Той подчерта, че режимът в Иран има дестабилизираща роля и носи отговорност за репресии срещу собствените си граждани, но предупреди, че военните действия не са решение. „Едва ли някой вярва, че военни действия ще доведат до демократичен и стабилен Иран. Историята ни дава достатъчно примери — Ирак, Афганистан, Либия, списъкът е дълъг“, заяви евродепутатът.

Според него отговорът на едно нарушение на международното право с друго само задълбочава нестабилността. Вигенин предупреди, че конфликтът изпраща опасно послание към авторитарните режими по света — че въоръжаването, а не дипломацията, е единствената гаранция за сигурност.

Той призова Европейския съюз да заеме ясна и самостоятелна позиция. „Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани“, подчерта Вигенин.

В заключение той отправи призив към ръководството на Европейската комисия за по-решителна позиция и подкрепа на дипломатическите усилия за мир.

„По-смело, г-жо Фон дер Лайен. Педро Санчес Ви посочи пътя. Не на тази война!“, призова Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/