19 февруари 2026, 14:57 часа 657 прочитания 0 коментара
Новият министър на е-управлението с нов подход към машините за гласуване

В Министерството на електронното управление се проведе официална церемония по приемане и предаване на властта между досегашния министър Валентин Мундров и новия служебен министър Георги Шарков. Двамата се обединиха около необходимостта от приемственост и устойчивост в политиките на министерството, така че да бъдат изпълнени приоритетните задачи в областта на електронното управление, киберсигурността и дигиталната трансформация.

Министър Георги Шарков благодари на Валентин Мундров за свършената работа и за последователните усилия за надграждане на електронното управление и укрепване на киберсигурността. Той подчерта, че ще разчита на изграденото до момента като основа за продължаване на започнатите реформи.

Като основен приоритет министър Шарков открои организирането на честни, прозрачни и публични избори, при гарантирана сигурност и доверие в машинното гласуване. В тази връзка МЕУ продължава активната работа в две ключови направления – сертифицирането на машините за гласуване и надграждането на системата за видеонаблюдение в изборните секции. Подчертано бе, че включването на широк кръг граждански организации и независими експерти в процеса на удостоверяване ще допринесе за повишаване на общественото доверие и за ограничаване на риска от изборни манипулации.

Сред останалите приоритети остава укрепването на националната рамка по киберсигурност. С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност (ЗКС) в Народното събрание се създават условия за повишаване нивото на защита на ключови обществени и икономически сектори. Продължава и изпълнението на проекта за изграждане на национална централизирана система за киберсигурност, която ще осигури координиран и ефективен мониторинг и реакция при киберинциденти в публичния сектор.

Напредва и работата по изграждането на национален дигитален портфейл в съответствие с европейските изисквания. Архитектурната рамка и проектът на Закон за европейския портфейл за цифрова самоличност са публикувани за обществено обсъждане, като целта е активен диалог и прозрачност в процеса.

По отношение на взаимодействието с европейските институции бе отбелязано, че след предприетите действия от редовното правителство по мотивираното становище на ЕК за прилагане на Директивата за обществените поръчки и благодарение на активната комуникация с Комисията, е получена позитивна обратна връзка по отношение на изпълнението на поетите ангажименти, като диалогът с ЕК продължава, с цел приключване на наказателната процедура.

Министър Шарков потвърди, че регулярните срещи с ИКТ сектора и цялата екосистема около министерството ще продължат, за да се гарантира приемственост, експертност и ефективни политики в полза на гражданите и бизнеса.

Валентин Мундров пожела успех на министър Шарков и изрази увереност, че под неговото ръководство Министерството на електронното управление ще продължи да развива отговорно и последователно електронното управление в страната.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Министерство на електронното управление Валентин Мундров кабинетът Гюров Георги Шарков
