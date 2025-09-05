Дончев обясни как България ще финансира дяловото си участие с "Райнметал"

България ще финансира дяловото си участие в съвместното предприятие с германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) с дългосрочен и нисколихвен кредит по инструмента на ЕС "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Така България ще "мигрира" от съветския тип боеприпаси 122/152 мм. към натовския тип от 155 мм. Производството ще бъде за нуждите на българските въоръжени сили, но основно за износ. Това съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блитцконтрол и в отговор на въпрос на парламентарната група (ПГ) на "Величие".

Срокът

Позовавайки се на направени експертни оценки, вицепремиерът Дончев посочи, че ще бъдат нужни между 5 и 10 години за запълване на всички складове. "В този смисъл военната индустрия ще бъде актуална като бранш поне следващото десетилетие. Тази инвестиция е добра. Това е възможност за България да подобри технологичното си равнище," отговори той.

Снимка: Getty images

Относно ефекта на тази инвестиция върху други заводи в българската военна промишленост, Дончев посочи, че тя не обезсмисля съществуването на останалите мощности, а напротив – капацитетът им трябва да бъде повишен. Тук той си послужи с пример от един от заводите на "Терем", където предстои да се сглобяват бронирани машини "Страйкър".

Преориентиране

По думите му България трябва да се преориентира от закупуването на готови изделия към изделия, при които е възможно по-голяма част от добавената стойност да бъде създавана в страната. Колкото до възможността за ремонтиране на техника от конфликта в Украйна, Дончев каза, че проблемът за него е чисто логистичен, поради голямото разстояние.

"Но съм убеден, че при мъдро ръководство, Министерството на отбраната, с помощта на цялата държава, би могло да намери адекватен икономически сюжет. Специално мощността в Търговище да бъде адекватно натоварена, където въпреки намаления персонал, там има капацитет и той трябва да бъде мобилизиран," отговори вицепремиерът Дончев.

