Няма драма да го наричат северномакедонски премиер: Мицкоски се подмазва на Тръмп в медията на Стив Банън

Македонският премиер Християн Мицкоски е дал интервю за американската медия Breitbart. Издание - създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми. Там Мицкоски е наречен северномакедонски премиер, въпреки че през май стана голям двустранен проблем обръщението от страна на новия български външен министър със "северномакедонски партньори".

Дори македонският външен министър привика посланика ни в Скопие заради думите на дипломат номер 1 на България.

Страната смени името си в резултат на Преспанското споразумение с Гърция, като това заедно с Договора с България от 2017 г. бяха причината тя да стане част от НАТО.

Същевременно македонският министър-председател дойде на власт през 2024 г. с обещанието, че ще върне старото име на страната. Мицкоски обаче в своите международни изяви избягва името Северна Македония, а нарича страната си моята родина, моята страна, но не и Македония, поради риск от санкции. ОЩЕ: Кой още ги нарича "северномакедонски партньори": Муцунски май трябва да привика американския посланик

Снимка на екрана: breitbart

Мицкоски: Северна Македония стои зад Тръмп

Северномакедонският министър-председател Християн Мицковски заяви ексклузивно пред Breitbart News, че правителството на страната му „силно“ подкрепя правителството и политиките на американския президент Доналд Тръмп в редица области, от външната политика до енергетиката, геополитиката и други.

Мицкосски заяви пред Breitbart News, че неговото правителство официално е подкрепило Тръмп още преди завръщането му на изборите през 2024 г., като е било домакин на служители, свързани с кампанията на Тръмп, в Северна Македония в средата на 2024 г. и след това е изпратило официална делегация на встъпването в длъжност на Тръмп в началото на 2025 г.

"Още преди да стане президент на Съединените щати, някои от хората, които са част от най-близкото му обкръжение, ни посетиха дори по време на кампанията, когато нямаше много европейски държави, които вярваха, че президентът Тръмп ще стане президент“, каза Мицковски в почти едночасово телефонно интервю миналата седмица. ОЩЕ: Не иска да го наричат северномакедонец: Македонският министър с български произход привика посланика ни в Скопие