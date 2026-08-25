Зеленски: Последните срещи на върха ни донесоха малко ракети Patriot

Украйна е получила малка партида противобалистични ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot, заяви украинският президент Володимир Зеленски днес, 25 август, на пресконференция с президента на Естония Алар Карис в Киев. След последните срещи на върха Украйна е получила освен това ракети AIM, потвърдена е и доставката на няколко системи за противовъздушна отбрана Crotale и ракети за тях.

"Получихме потвърждение, няма да кажа от коя държава, за няколко системи за ПВО Crotale и ракети за тях. Получихме и ракети AIM, които са много важни за нас. И, честно казано, пристигнаха още няколко ракети Patriot. Не мога да кажа колко, но няколко. Нуждаем се от още", каза Зеленски днес по време на среща с журналисти.

Системата за противовъздушна отбрана Crotale е френска всесезонна ракетна система земя-въздух с малък обсег, предназначена за поразяване на въздушни цели на средна, ниска и изключително ниска височина. Тя може да се използва като ПВО на стратегически важни опорни пунктове, командни центрове, места за изстрелване на ракети, както и за директно прикриване на бойни формирования на войски, пише УНИАН.

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AIM са американски управляеми ракети въздух-въздух, които се използват и в наземни системи за противовъздушна отбрана.

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